Így irigykedtek a tiszások, amikor tolongott a tömeg Orbán Viktor körül + videó

„Arcukra fagyott a mosoly: a tiszások irigykedve figyelték a pesterzsébeti piacon, hogy Orbán Viktorhoz többen állnak sorba!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Mint arról lapunk is beszámolt, szombat délelőtt a pesterzsébeti termelői piacon bukkant fel a miniszterelnök. A kormányfő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel látogatott a XX. kerületbe, ahol több mint száz támogató fogadta. A miniszterelnök a piacon beszédet is mondott, és ott jelentette be,

a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen.

A miniszterelnök a TikTok-csatornájára is feltöltött egy videót, amelyen valóban az látszik, amire Deák Dániel is felhívta a figyelmet: a tiszások irigykedve nézik a miniszterelnök körül tolongó tömeget, míg az ő standolásuk érdektelenségbe fullad.