Magasra tették a lécet, ennyi aláírást szeretne összegyűjteni a Fidesz + videó

– Nem akarjuk, hogy a mi gyerekeink és unokáink meghaljanak Ukrajnáért – szögezte le közösségi oldalára feltöltött videójában Kubatov Gábor. A Fidesz alelnöke emlékeztetett: szombaton elindult az aláírásgyűjtés, mert látjuk, Brüsszel háborúba akarja kényszeríteni egész Európát, többek között Magyarországot is.

Mint mondta, ezért Manfred Weber és a brüsszeli vezetők mindent megtesznek. – A Tiszától a DK-ig támadnak majd, és hogy mi lesz, csak a szokásos. Képesek hazudni, fenyegetni és hülyének nézni minket. Minél több aláírás gyűlik össze, annál nagyobb a védelmünk. Ez rólunk szól, a gyerekeinkről szól és a magyarok biztonságáról. Töltsük ki, álljunk ki együtt a béke mellett. Védjük meg Magyarországot a háborútól – mondta, majd kiemelte, hogy