Képeken mutatjuk Orbán Viktor pesterzsébeti aláírásgyűjtését + videó

Fotóalbumot tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyen a Brüsszel „háborús tervei” ellen való aláírásgyűjtés első állomásán, Pesterzsébeten látható. Mint arról lapunk is beszámolt, szombat délelőtt az ottani termelői piacon bukkant fel a miniszterelnök.

A kormányfő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel látogatott a XX. kerületbe, ahol több mint száz támogató fogadta. A miniszterelnök a piacon beszédet is mondott, és ott jelentette be,

a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen.

A miniszterelnök a TikTok-csatornájára is feltöltött egy videót, amelyen még az is látszik, a tiszások irigykedve nézik a miniszterelnök körül tolongó tömeget, míg az ő standolásuk érdektelenségbe fullad.