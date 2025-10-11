Rendkívüli

Iskolai lövöldözés történt Mississippiben, négy ember meghalt, rengeteg a sebesült

Képeken mutatjuk Orbán Viktor pesterzsébeti aláírásgyűjtését + videó

A miniszterelnök körül csak úgy tolongtak az emberek.

2025. 10. 11. 17:27
Fotóalbumot tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyen a Brüsszel „háborús tervei” ellen való aláírásgyűjtés első állomásán, Pesterzsébeten látható. Mint arról lapunk is beszámolt, szombat délelőtt az ottani termelői piacon bukkant fel a miniszterelnök. 

A kormányfő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel látogatott a XX. kerületbe, ahol több mint száz támogató fogadta. A miniszterelnök a piacon beszédet is mondott, és ott jelentette be, 

a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen. 

A miniszterelnök a TikTok-csatornájára is feltöltött egy videót, amelyen még az is látszik, a tiszások irigykedve nézik a miniszterelnök körül tolongó tömeget, míg az ő standolásuk érdektelenségbe fullad. 

@viktor_a_tiktokon Egyre többen vagyunk. A végén mindenki hazatalál 🇭🇺🇭🇺❤️ #orbanviktor #miniszterelnok #Tisza #MagyarPéter #Fidesz ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a pesterzsébeti termelői piacon (Forrás: Facebook)


Orbán Viktor: Sem katonát, sem pénzt, sem fegyvert nem adunk ebbe a háborúba

