Rendkívüli

Európai Politikai KözösségaláírásgyűjtésFideszOrbán Viktor

Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor

Rendkívüli látogatást tett Budapest XX. kerületében Orbán Viktor. A miniszterelnök a pesterzsébeti piacon kormánypárti támogatók gyűrűjében bejelentette, aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen.

Gábor Márton
2025. 10. 11. 9:35
Fotó: Csudai Sándor
Szombat délelőtt a pesterzsébeti termelői piacon bukkant fel Orbán Viktor. A kormányfő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel látogatott a XX. kerületbe, ahol több mint száz támogató fogadta. 

Fidesz választási kampány, Pesterzsébet Tátra téri piac, aláírásgyűjtés, Fidesz stand, Orbán Viktor
Fotó: Csudai Sándor

A miniszterelnök a piacon egy beszédet is mondott, amelyben bejelentette, 

a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen. 

Van egy háborús terve Európának, amelynek része, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen és odaadunk az ukránoknak mindent, amire szükségük van. Ebből nekünk ki kell maradnunk

– emelte ki a miniszterelnök. Elmondta, minden olyan párt, amely Brüsszel-párti, az háborúpárti is egyben. 

Fidesz választási kampány, Pesterzsébet Tátra téri piac, aláírásgyűjtés, Fidesz stand
Fotó: Csudai Sándor

Az országgyűlési választásokkal kapcsolatban Orbán Viktor kiemelte, ugyan a belvárosban nem olyan jók a kormánypártok esélyei, de a külkerületekben ugyanannyi esélye van a győzelemre, mint a kihívóknak. 

A külső kerületeket is be kell húzni, nem szabad hagyni, hogy Budapest teljesen vörös rongyokba öltözzön

– emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette, a választáson ugyan a Fidesz–KDNP esélyesebb a győzelemre, ugyanakkor csak a kemény munka jelent garanciát. 

A kormányfő emellett mindenkit arra kért, hogy október 23-án vegyenek részt a békemeneten. 

Orbán Viktor már reggeli, közösségi oldalára feltöltött posztjában jelezte, a mai naptól aláírásgyűjtést indít a kormánypárt Brüsszel háborús tervei ellen. Hangsúlyozta: újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. 

„Forró ősz elé nézünk. Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé. Pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek” – írta a miniszterelnök reggeli bejegyzésében. A kormányfő Dániában világossá tette: a magyarok ebből nem kérnek.

– Azóta hadjáratot indítottak Magyarország ellen. A fegyvertár széles. Kémvádak, álhírbotrányok és jogi ügyeskedés. Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is – hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor világossá tette, ezt nem nézhetik tétlenül. – Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen.
Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van – jelentette be Orbán Viktor.

Mint ismert, az aláírásgyűjtésről a miniszterelnök elsőként október másodikán, az Európai Politikai Közösség féléves csúcstalálkozóján beszélt a sajtónak. Akkor Orbán Viktor kiemelte, 

a Fidesz elnökségének azt fogom javasolni, hogy indítsunk Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Benko Vivien Cher)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

