Kivérezteti a háztartásokat Brüsszel háborús politikája + videó

Nem azzal leszek jófiú a nyugatiak szemében, hogy kinyírom a saját háztartásainkat és gazdaságunkat, hanem azzal, hogy következetes, háborúellenes politikát viszek még akár a nyugatiakkal szemben is – jelentette ki Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hangsúlyozta: hazánk érdeke, hogy olcsó energiával tudja ellátni a háztartásait, az iparát és az egész gazdaságát ezzel működtesse. Mindezért a kormány elindított egy nemzeti konzultációt gazdasági ügyekben és egy aláírásgyűjtést is Brüsszel háborús tervei ellen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 13:13
Magyarországnak nem érdeke, hogy a szomszédunkban háború dúljon, mert megölt minket gazdaságilag, megfojtotta az Európai Uniót pénzügyileg az inflációval, az energiaárakkal – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője kifejtette: hazánk érdeke, hogy olcsó energiával tudja ellátni a háztartásait, az iparát és az egész gazdaságát ezzel működtesse.

Rámutatott: Magyarországnak nincs tengerpartja, ezért nem megoldható az, amit a nyugatiak szeretnének, miszerint majd hajókon hoznak nekünk cseppfolyósított gázt máshonnan.

Nem azzal leszek jófiú a nyugatiak szemében, hogy kinyírom a saját háztartásainkat és gazdaságunkat, hanem azzal, hogy egy következetes, háborúellenes politikát viszek még akár a nyugatiakkal szemben is

– szögezte le a frakcióvezető.

 

Nemzeti konzultáció és háborúellenes aláírásgyűjtés indult

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a kormány nemzeti konzultációt indított, amelyeken a magyarok többek között a hosszú távú gázszerződésekről és az adórendszer jövőjéről is véleményt mondhatnak. Mint ismert, a Tisza Párt

  • a munkát terhelő adót, vagyis a személyi jövedelemadót brutálisan megemelné, 15-ről akár 22-33 százalékra,
  • a családi adókedvezményt eltörölné,
  • az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentességét megszüntetné,
  • a magyar vállalkozások társasági adóját csaknem háromszoros emelné, 9 százalékról 25 százalékra.

A kormánynak ezért fontos, hogy minél többen elmondják a véleményüket a kérdéssor kapcsán, mert nemcsak Magyarországon kell megvédeni az eddig bevezetett családpolitikai és gazdasági intézkedéseket, hanem az Európai Unióban is. Amennyiben jelentős felhatalmazást kap a kormány, erőteljesebben tudja megvédeni ezeket az intézkedéseket.

A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A nemzeti konzultáció mellett háborúellenes aláírásgyűjtés is indult.

Van egy háborús terve Európának, amelynek része, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen és odaadunk az ukránoknak mindent, amire szükségük van. Ebből nekünk ki kell maradnunk

– hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök. Mint fogalmazott, újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból.

– Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van – hangsúlyozta Orbán Viktor. 

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

