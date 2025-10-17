Vitályos Eszter holnap aláírásokat gyűjt, mutatjuk, hol lehet nemet mondani a brüsszeli háborús tervre

– Brüsszel bemutatta az új háborús tervét, hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát – hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter a közösségi oldalán.
A kormányszóvivő rámutatott: „Brüsszel a háborún, mi a békén dolgozunk”.
Mi mondjunk nemet a brüsszeli háborús tervekre!
– hangsúlyozta Vitályos Eszter. Hozzátette: holnap három helyszínen várják az aláírásokat.
Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, az aláírásgyűjtésről a miniszterelnök elsőként október másodikán, az Európai Politikai Közösség féléves csúcstalálkozóján beszélt a sajtónak. Akkor Orbán Viktor kiemelte,
a Fidesz elnökségének azt fogom javasolni, hogy indítsunk Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból.