Vitályos Eszter holnap aláírásokat gyűjt, mutatjuk, hol lehet nemet mondani a brüsszeli háborús tervre

– Brüsszel bemutatta az új háborús tervét, hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát – hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter a közösségi oldalán.

Fotó: MTI/Kovács Attila

A kormányszóvivő rámutatott: „Brüsszel a háborún, mi a békén dolgozunk”.

Mi mondjunk nemet a brüsszeli háborús tervekre!

– hangsúlyozta Vitályos Eszter. Hozzátette: holnap három helyszínen várják az aláírásokat.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, az aláírásgyűjtésről a miniszterelnök elsőként október másodikán, az Európai Politikai Közösség féléves csúcstalálkozóján beszélt a sajtónak. Akkor Orbán Viktor kiemelte,