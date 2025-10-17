aláírásgyűjtésbékeháborúVitályos Eszter

Vitályos Eszter holnap aláírásokat gyűjt, mutatjuk, hol lehet nemet mondani a brüsszeli háborús tervre

Már nemet mondhatnak a magyarok a brüsszeli háborús tervekre. Az aláírásgyűjtés már elindult, szombaton pedig három helyszínen is kifejezhetik nemtetszésüket a magyarok.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
– Brüsszel bemutatta az új háborús tervét, hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát – hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter a közösségi oldalán

Szokolya, 2025. október 13. Vitályos Eszter, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond a Börzsönyt és Ipolyt mindenkinek! című projekt nyitórendezvényén Szokolyán 2025. október 13-án. Három milliárd forint keretösszegű projekt keretében megújulnak a Börzsöny és az Ipoly környezetének turisztikai lehetőségei. MTI/Kovács Attila
Fotó: MTI/Kovács Attila

A kormányszóvivő rámutatott: „Brüsszel a háborún, mi a békén dolgozunk”.

Mi mondjunk nemet a brüsszeli háborús tervekre!

– hangsúlyozta Vitályos Eszter. Hozzátette: holnap három helyszínen várják az aláírásokat.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, az aláírásgyűjtésről a miniszterelnök elsőként október másodikán, az Európai Politikai Közösség féléves csúcstalálkozóján beszélt a sajtónak. Akkor Orbán Viktor kiemelte, 

a Fidesz elnökségének azt fogom javasolni, hogy indítsunk Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból.


Borítókép: Aláírásgyűjtés (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

