Menczer Tamás: Ezért van szükség az aláírásgyűjtésre + videó

Ezzel megerősíthetjük a magyar érdekérvényesítést.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 13:30
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Azért van szükség aláírásgyűjtésre Brüsszel háborús tervei ellen, mert a koppenhágai uniós csúcson bemutatták a konkrét brüsszeli háborús terveket – válaszolta meg egy kommentelő kérdését Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója összefoglalta a tervet: az ukránok harcolnak, Európa minden pénzt és fegyvert odaad, az oroszok kimerülnek és veszítenek.

Budapest, 2025. szeptember 16. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart az Országházban 2025. szeptember 16-án. Október elejéig tartó szórólapkampányt indít a Fidesz annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a "Tisza-adóról" és a lehetséges hatásáról - jelentette be a a kormánypártok kommunikációs igazgatója. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Nos, ez egyrészt egy naiv ostobaság. Másrészt azt nem közölték, hogy meddig, hány évig akarják a háborút folytatni

– hívta fel a figyelmet. Hozzátette: a békepártiakon egyre nő a nyomás, bele akarnak nyomni bennünket a háborúba. Ezért kell megerősítenünk a békepárti álláspontunkat.

Ugyanis, hogyha Brüsszelben a brüsszeli vitákban azt látják, hogy Orbán Viktor „csak” a magyar kormányt képviseli, az sem kevés – mert ilyen politikai stabilitás sehol sincs –, de a miniszterelnök még eredményesebben és sikeresebben tudja védeni a magyar érdekeket, az ország békéjét és biztonságát, ha azt látják, hogy a magyar emberek ott állnak a kormányfő és a kormány mögött, ha azt látják, hogy békét akarunk – mutatott rá a kommunikációs igazgató. Hozzátette: ezért van szükség aláírásgyűjtésre, most minden békepárti magyar emberre nagy szükség van.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

