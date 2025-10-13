Menczer Tamás: Ezért van szükség az aláírásgyűjtésre + videó

Azért van szükség aláírásgyűjtésre Brüsszel háborús tervei ellen, mert a koppenhágai uniós csúcson bemutatták a konkrét brüsszeli háborús terveket – válaszolta meg egy kommentelő kérdését Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója összefoglalta a tervet: az ukránok harcolnak, Európa minden pénzt és fegyvert odaad, az oroszok kimerülnek és veszítenek.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Nos, ez egyrészt egy naiv ostobaság. Másrészt azt nem közölték, hogy meddig, hány évig akarják a háborút folytatni

– hívta fel a figyelmet. Hozzátette: a békepártiakon egyre nő a nyomás, bele akarnak nyomni bennünket a háborúba. Ezért kell megerősítenünk a békepárti álláspontunkat.

Ugyanis, hogyha Brüsszelben a brüsszeli vitákban azt látják, hogy Orbán Viktor „csak” a magyar kormányt képviseli, az sem kevés – mert ilyen politikai stabilitás sehol sincs –, de a miniszterelnök még eredményesebben és sikeresebben tudja védeni a magyar érdekeket, az ország békéjét és biztonságát, ha azt látják, hogy a magyar emberek ott állnak a kormányfő és a kormány mögött, ha azt látják, hogy békét akarunk – mutatott rá a kommunikációs igazgató. Hozzátette: ezért van szükség aláírásgyűjtésre, most minden békepárti magyar emberre nagy szükség van.