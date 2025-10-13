Rendkívüli

A kormány és az OTP közösen építi újjá a gödöllői kastélyt + videó

Orbán Viktor részt vesz a közel-keleti békecsúcson

A miniszterelnök Donald Trump meghívására hétfőn részt vesz a közel-keleti békecsúcson Sarm-es-Sejkben, de előtte még Csányi Sándorral fontos bejelentést tesz.

Forrás: Facebook2025. 10. 13. 7:51
„Ezt a hétfőt egy darabig nem felejtjük el” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán.  A miniszterelnök közölte, kezdésnek egy bő óra múlva Csányi Sándorral olyan bejelentést tesz, amit évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn, és az egész országban. „Legyetek hű magyarok tettel, és nem puszta szóval...” – idézte bejegyzésében Széchenyi Istvánt.

Orbán Viktor ezután Sharm-es-Shejkhbe utazik. „Magyar idő szerint szombat éjjel került a kezembe Trump elnök meghívója a békecsúcsra, ahol az USA, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-keleti Béketervet. Óriási eredmény” – hangsúlyozta.

Trump elnök megcsinálta. És ha nem csábulunk el a háborúpárti szirénhangoknak, Ukrajnában is meg fogja csinálni. Ehhez minden támogatást meg kell adjunk!

– szögezte le a kormányfő.

„Földrajzi helyre, országméretre és súlyra való tekintet nélkül létezik a világon egy békepárti hálózat, amely mindenhol, legyen az Közel-Kelet, Kaukázus vagy éppen Ukrajna, egymást segítve összedolgozik a békéért. Magyarország ennek a békepárti hálózatnak, a normális emberek koalíciójának büszke tagja”

– emlékeztetett Orbán Viktor.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala)


