Az ellenzéki összefogás második-harmadik vonalával próbálkozik a Tisza Párt

Szélsőjobbtól a szélsőbalig, ezzel próbálkozott négy éve Márki-Zay Péter is.

2025. 11. 22. 10:01
Magyar Péter személyisége kockázat, bomlásnak indult a Tisza
Fotó: FERENC ISZA / AFP
Jó pár nap eltelt a bejelentés óta, tényleg az történt, hogy a korábbi baloldali összefogásnak, baloldali elitnek a másod-, harmadvonalbeli embereit hozták elő – mondta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös, új podcastműsorában Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Magyar Péter és a Tisza Párt jelöltállítása kapcsán. 

MSZP-és önkormányzati kötődésű jelöltek, exmomentumosok, exjobbikosok, volt DK-sok, például, aki Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatója volt

 – sorolta a példákat a főigazgató.

Elvtelenség – jellemezte a helyzetet Szűcs Gábor, a központ elemzője, a Megafon véleményvezére. Ő Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 6-os választókörzetét hozta fel példának, ahol az egyik jelölt az a 

Demeter Márk, aki 2020-ban még annak a jobbikos Bíró Lászlónak kampányolt, aki egy helyi szálloda izraeli vendégeit „tetűcsúszdásoknak” nevezte, Budapestet pedig Judapestnek hívta és a náci Németországot dicsérte.

Majd 2022-ben Demeter Márk már az MSZP-s jelöltet támogatta. Szélsőjobbtól a szélsőbalig – hangsúlyozta a véleményvezér.

Az ukrán népet a vágóhídra küldő, a korrupció melegágyának bizonyuló ukrán államgépezetnek ad Brüsszel folyamatosan pénzt, és akar még többet adni, 135 milliárd eurót – utalt Szántó Miklós a kirobbant súlyos ukrán korrupciós válságra és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök a tagállamoknak írt levelére. 

Ez az éves magyar GDP-nek, nemzeti összterméknek a 60 százaléka, ezt vagy közös hitelfelvételből, vagy a befagyasztott orosz vagyonból, vagy a tagállami befizetésekből, tehát a mi adónkból adná oda, hogy utána Zelenszkij miniszterei aranyvécét tudjanak használni!

Na ez a gáz a sztoriban! – mondta az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Én abban az aranyvécében nem azt látom, hogy valaki hú, de jól érzi magát, attól, hogy arany, hanem a saját pénzünket látom benne. Így viszont már rendkívül zavar – mondta Szűcs Gábor. Tovább megyek: nagyon zavar, hogy míg az OLAF-fal és az európai ügyészséggel kiemelkedő a magyar vádhatóság együttműködése, és még egyszer sem sikerült ránk bizonyítani, hogy 

itt szisztematikus korrupciós rendszer és olyan visszaosztások működnének, mint Ukrajnában, ennek ellenére, a korrupcióra hivatkozva nem kapunk meg jelenleg 13 milliárd eurót.

Ukrajna, ahol bizonyítottak ezek az esetek, ahol a korrupcióellenes szervezeteket megpróbálják felszámolni, azért, hogy ezek a visszaélések ne derüljenek ki, ott nem 13-at, 135,6 milliárd eurót adnának csak 2026–27-re költségvetés kiegészítésként – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ elemzője, a Megafon véleményvezére.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

