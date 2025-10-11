Orbán ViktorFideszaláírásgyűjtő kampány

Orbán Viktor: Lángos helyett aláírásgyűjtés

A kormányfő képeket osztott meg a Fidesz által indított aláírásgyűjtés szombat reggeli indulásáról.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 11. 12:29
A pesterzsébeti piacon járt Orbán Viktor, elindult a háború elleni aláírásgyűjtés Fidesz választási kampány
Fotó: Csudai Sándor
„Szombat reggel. Pesterzsébeti piac. Lángos helyett aláírásgyűjtés” – írta tömören közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, aki egy képsorozattal számolt be a reggeli eseményről. 

A Magyar Nemzet megírta: Orbán Viktor kormányfő a pesterzsébeti piacon jelentette be, hogy

a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen. 

– Van egy háborús terve Európának, amelynek része, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen és odaadunk az ukránoknak mindent, amire szükségük van. Ebből nekünk ki kell maradnunk – emelte ki a miniszterelnök. Elmondta, minden olyan párt, amely Brüsszel-párti, az háborúpárti is egyben. 

 


Borítókép: Orbán Viktor Pesterzsébeten (Fotó: Csudai Sándor)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekKrasznahorkai László

Kosztolányitól Krasznahorkaiig

Bayer Zsolt avatarja

(„De bűne a koré, mely szülte őt…”)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

