Orbán Viktor: Lángos helyett aláírásgyűjtés

„Szombat reggel. Pesterzsébeti piac. Lángos helyett aláírásgyűjtés” – írta tömören közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, aki egy képsorozattal számolt be a reggeli eseményről.

A Magyar Nemzet megírta: Orbán Viktor kormányfő a pesterzsébeti piacon jelentette be, hogy

a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen.

– Van egy háborús terve Európának, amelynek része, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen és odaadunk az ukránoknak mindent, amire szükségük van. Ebből nekünk ki kell maradnunk – emelte ki a miniszterelnök. Elmondta, minden olyan párt, amely Brüsszel-párti, az háborúpárti is egyben.