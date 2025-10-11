Orbán ViktorÉljenek a lánygyermekeklánygyermek

Orbán Viktor: Éljenek a lánygyermekek! + videó

Október 11-e a lánygyermekek világnapja.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 15:05
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
– Mi a legjobb és a legnehezebb dolog abban, ha az embernek lányai vannak? – ezt a kérdést kapta a lánygyermek világnapja alkalmából a miniszterelnök. Orbán Viktor Facebook-videójában emlékeztetett: négy lánygyermeke van és már három lányunokája is. Mint mondta, a legjobb dolog, hogy a lányok szeretik az apjukat. 

– Fenntartás nélkül, teljes odaadással, nincs de, hanem így mindenképpen, ahogy van, úgy szeretik. És ez a nehézség is, mert miután szeretik az embert, szeretik az apjukat, ezért könnyen le is veszik a lábáról. Engem is mindig levettek, és ez jó – hangsúlyozta. Videójához azt írta: „Éljenek a lánygyermekek! Ma őket ünnepeljük!”

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)


