Orbán Viktor: Éljenek a lánygyermekek! + videó

– Mi a legjobb és a legnehezebb dolog abban, ha az embernek lányai vannak? – ezt a kérdést kapta a lánygyermek világnapja alkalmából a miniszterelnök. Orbán Viktor Facebook-videójában emlékeztetett: négy lánygyermeke van és már három lányunokája is. Mint mondta, a legjobb dolog, hogy a lányok szeretik az apjukat.

– Fenntartás nélkül, teljes odaadással, nincs de, hanem így mindenképpen, ahogy van, úgy szeretik. És ez a nehézség is, mert miután szeretik az embert, szeretik az apjukat, ezért könnyen le is veszik a lábáról. Engem is mindig levettek, és ez jó – hangsúlyozta. Videójához azt írta: „Éljenek a lánygyermekek! Ma őket ünnepeljük!”