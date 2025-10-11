Orbán ViktoraláírásgyűjtésBrüsszel

Orbán Viktor: Semmi okom, hogy meghátráljak + videó

– Jogunk van ahhoz, hogy így gondolkodjunk, és jogunk van, hogy ebből kimaradjunk – szögezte le a brüsszeli háborús tervekről a miniszterelnök. Orbán Viktor a HírTV-nek adott interjúban hangsúlyozta: „föl kell mérni a saját erőnket, az ellenfél erejét, és meg kell nyerni a küzdelmet”.

Forrás: HírTV2025. 10. 11. 12:22
Fotó: Csudai Sándor
– Nem várhatjuk el a brüsszeliektől, hogy tétlenül nézzék, hogy Magyarország megakadályozza a terveiket – mutatott rá a HírTV-nek adott interjúban Orbán Viktor. Mint arról lapunk is beszámolt, szombat délelőtt a pesterzsébeti termelői piacon bukkant fel a miniszterelnök. A kormányfő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel látogatott a XX. kerületbe, ahol több mint száz támogató fogadta. A miniszterelnök a piacon beszédet is mondott, és ott jelentette be, 

a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen. 

A HírTV-nek hangsúlyozta: Brüsszelnek van egy terve, Magyarország viszont – mivel nemzeti kormánya van – meg tudja azt akadályozni. Leszögezte: Magyarországon az van, amit az emberek mondanak: a kormány megkérdezte őket a migráció, a genderkérdés, a családtámogatás, a háború és most a háborús gazdaság kérdésében is. 

– Ez a magyarok álláspontja. Jogunk van ahhoz, hogy így gondolkodjunk, és jogunk van, hogy ebből kimaradjunk. A brüsszelieknek meg joguk van arra, megpróbálnak bennünket belepréselni. Ezért alapították meg a Tisza Pártot, ezért csinálnak velük mindenfajta kampányokat. Most épp egy ilyen álhírbotrányt csináltak a titkosszolgálati tevékenységünk okán, szóval folyamatos nyomás alatt vagyunk – hangsúlyozta.

Hozzátette ugyanakkor, ezen nem szabad megsértődni, úgy kell kezelni, mint egy komoly csatát: „föl kell mérni a saját erőnket, az ellenfél erejét, és meg kell nyerni a küzdelmet”. – Ezért vagyunk itt ma ilyen sokan, mert sokan akarjuk megnyerni ezt a küzdelmet. Támogatnak bennünket, semmi okom, hogy meghátráljak – szögezte le a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Csudai Sándor)


