Baloldali összhang: együtt vonult a DK és a Tisza Párt

A Tisza Párt eddig legkevesebb szimpatizánst megmozgató tüntetésére látogatott el Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke. Mint bejegyzésében írta, ott a helye a felvonulók között a Magyar Péter által szervezett és szorgalmasan reklámozott rendezvényen. Büszkeségét fejezte ki, amiért a rendőrség bilincsben vitte el az általa pedofilsegítőnek titulált személyeket, majd aziránti vágyának adott hangot, hogy magas rangú állami vezetőket és rendőröket is bilincsbe verve szeretne látni.

A karmelita kolostornál tartott eseményen több DK-s is részt vett, nem hiányozhatott az egykori műsorvezető, Kálmán Olga is, aki most a DK parlamenti képviselője. A méltán feledésbe merült DK-s árnyékkormány szóvivője erről a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést. Nem okozott döbbenetet, amikor azt írta: a tüntetőknek mind elegük van a miniszterelnökből.

Ahogy arról lapunk beszámolt, több embert letartóztattak a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Mint a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében felidézte: az elmúlt napokban végzett nagyszabású bűnügyi akciója részeként többeket gyanúsítottak meg a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével.

A cselekmények közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettének, valamint kiskorú veszélyeztetése bűntettének minősülnek, amely bűncselekményeket a törvény külön-külön egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni – ismertették, hozzátéve: a meglévő adatok szerint a bántalmazások nem minden esetben okoztak sérülést, de néhány letartóztatott fiatalkorú személy kisebb sérülést szenvedett.

Orbán Viktor is reagált az ügyre. „A Szőlő utca az egy speciális intézet.

Ott bűnöző fiatalkorúak vannak, mind követtek el bűncselekményeket. Leginkább súlyosakat, emberöléssel bezárólag.

Tulajdonképpen az a börtönnek egy fajtája. Ami mindannyiunkat felzaklatott, hogy egy nagyon nehéz közegben egy nehéz szituációt egy fogvatartó úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan. Sőt, bűncselekményt valósított meg. Itt nem lehet mellébeszélni. Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogy ez a fogvatartó bánt a fogvatartottal. Ez elfogadhatatlan, nincs mese” – mondta a Mandinernek a miniszterelnök.