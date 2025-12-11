bűncselekményjavítóintézetügyészség

Újabb gyanúsítottak letartóztatását indítványozták a Szőlő utcai ügyben

Három férfit gyanúsítottak meg a Budapesti Javítóintézetben lévő fiatalkorú bűnelkövetők bántalmazásával összefüggésben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 11. 10:01
A héten kihallgatott újabb gyanúsítottak letartóztatását indítványozta az ügyészség az úgynevezett Szőlő utcai ügyben – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön.

Azt írták: a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség mindhárom őrizetbe vett gyanúsított esetében indokoltnak látta a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelésének indítványozását. A kényszerintézkedések tárgyában a nyomozási bíró a csütörtöki napon dönt – tették hozzá.

A közleményben felidézték: 

a nyomozó ügyészség az elmúlt napokban végzett nagyszabású bűnügyi akciója részeként három férfit gyanúsított meg a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével. 

Ezen cselekmények közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettének, valamint kiskorú veszélyeztetése bűntettének minősülnek, amely bűncselekményeket a törvény külön-külön egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni – ismertették, hozzátéve: a rendelkezésre álló adatok szerint a bántalmazások nem minden esetben okoztak sérülést, de néhány letartóztatott fiatalkorú személy kisebb sérülést szenvedett. Jelezték: abban az esetben, amikor a bántalmazás sérelmek elhallgatását célozta, megalapozott gyanú tárgyát képezte az aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntette is.

A bántalmazáson túlmenően a közfeladatot ellátó személy eljárása során elkövetett bűnpártolás bűntette is a terhére róható annak a gyanúsítottnak, aki akadályozta az intézet korábbi vezetőjének felelősségrevonását

 – folytatta a nyomozó főügyészség.

Rögzítették, az ügynek jelenleg hét terheltje van: a fenti három feltételezett elkövetőn túlmenően további három letartóztatásban, illetve bűnügyi felügyeletben lévő gyanúsított – a korábbi igazgató, az élettársa és egy ügyintéző –, valamint a szerda délután őrizetbe vett személy, akinek a kényszerintézkedéséről később várható döntés.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)

 

