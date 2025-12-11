Többszörösen elítélt bűnöző a Szőlő utcai videó főszereplője

A Ripost információi szerint a széles körben terjesztett Szőlő utcai videó főszereplője egy többszörösen elítélt, erőszakos bűnöző.

A portál információi szerint a férfit korábban

rablás,

testi sértés

és lopás miatt már többször elítélték.

Először még fiatalkorúként került a figyelem középpontjába: tíz évvel ezelőtt a Szőlő utcai javítóintézetbe vitték, ahol már a kezdetektől erőszakos és agresszív magatartásáról volt ismert.

A Szőlő utcai intézetben 11 hónapon át tartották fogva.

Bűncselekmény-sorozata később is folytatódott:

2024-ben hivatalos személy elleni erőszak miatt ítélték több éves börtönbüntetésre az akkor 25 éves férfit.

A jogerős ítélet alapján jelenleg a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet börtönében tartják fogva – olvasható a portál cikkében.

Korábban cikkeztünk arról, hogy szexuális erőszak és emberölés is szerepel a Szőlő utcai intézményben levő 57 fiatal bűnlajstromán. A szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: nem egy gyermekotthonról van szó, hanem fiatalkorúak börtönéről, akiknek az előzetes letartóztatásáról vagy ítéletéről a bíróság döntött. Azt is megírtuk, hogy a szerdán megjelent kormányrendelet szerint a javítóintézetek irányítását és fenntartását a jövőben a rendvédelmi szervek veszik át.

