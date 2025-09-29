A Szőlő utcai javítóintézet dolgozói a „rémálom végét várják” a szörnyű vádak után

A vádak után a javítóintézet dolgozói abban bíznak, előbb-utóbb véget ér ez a rémálom, és ha szóba kerül a Szőlő utcai javítóintézet, akkor majd nem a bűncselekményekről fognak beszélni, hanem arról a pédás nevelőmunkáról, amelyet ott végeznek – írja a Mandiner. A lap a helyszínen riportot készített az intézet két dolgozójával, akik bár nevüket és arcukat nem vállalták a sok támadás miatt, mégis szerették volna, ha a nyilvánosság megtudja az ő véleményüket is.

Fotó: Pexels

„Annyi tévedés, csúsztatás, ostobaság, hazugság, rágalom jelent meg a sajtóban és a közösségi médiában az intézetünkről, hogy nem szeretnénk a nyilvánosság elé lépni.

De a kollégáink és a saját érdekünkben fontosnak tartjuk, hogy megtudja a közvélemény, mit gondolunk erről az ügyről, hogyan éljük meg ezeket az időket” – mondták a javítóintézetben dolgozók.

A megszólalásuk oka érthető, hiszen pár hete még sokan nem is tudták, hogy a III. kerület központi részén ilyen intézmény működik, mára viszont a rendkívül eldurvult belpolitika viták homlokterébe került a „Szőlő utca”. A baloldali politikusok és véleményvezérek arról kezdtek el beszélni, hogy az intézet volt igazgatója innen vitt ki fiúkat és lányokat szexpartira ismert kormánypárti politikusoknak.

Azonban nagyon gyorsan kiderült, hogy a baloldal ezzel csak egy lejárató hadjáratot akart csinálni, ugyanis az amit mondanak számos okból teljesen lehetetlen.

Így élnek a fiúk a Szőlő utcában

Az egyik legegyértelműbb, hogy a javítóintézetben csak 12-18 éves fiúk vannak, ennél azonban fontosabb, hogy ők gyakorlatilag börtönkörülmények között élnek, hiszen a megalapozott gyanú szerint súlyos bűncselekményeket követtek el, ezért a bíróság letartóztatta őket, és itt kell maradniuk a jogerős ítéletig. Kamera felügyel mindent, állandó portaszolgálat van 3-6 rendésszel, zsilipelés működik, és mindenkit követnek az épületben, amelyen belül sem lehet összevissza járkálni, így hónapokra visszamenőleg lekövethető, hogy merre járt, aki belépett az intézetbe.

Innen nem lehet ki- és bemászkálni sem, ha valakinek fogorvoshoz kell menni, őt akkor is bilincsben, vezetőszáron viszik és hozzák a rendőrök

– jelenti ki a bölcsész-, valamint szociálpedagógiai diplomával – azon belül is romológiai szakképzettséggel – rendelkező férfi. Hozzátette: ez az intézet kettős funkcióval bír, egyrészt javító-nevelő tevékenység folyik itt, másrészt büntetésből fogva tartják itt a fiatalokat.