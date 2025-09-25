Következménye lesz az alaptalan Szőlő utcai rágalmazásnak

Minden alapot nélkülöző rágalomhadjárat indult a kormány ellen a Szőlő utcai gyermekotthon ügyében – jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter rámutatott: egy büntetőügyről van szó, amihez példátlan rágalmazás társul, az ügyben nem merült fel kiskorú érintett és gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény. Azonban külföldi titkosszolgálati szál felismerhető az ügyben.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Gulyás Gergely emlékeztetett: a kormány volt az, amely szigorította a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények büntethetőségét, ennek eredményeként indult eljárás az ügyben is. Kiemelte, hogy

büntetőeljárást kell indítani azon személyek ellen, akik alaptalanul rágalmaztak meg közéleti személyiségeket.

„Ezt visszautasítjuk, ezt tűrhetetlennek tartjuk, az illetők ártatlanságához semmilyen kétség nem férhet” – jelentette ki Gulyás Gergely. Hozzátette: jól látható, hogy szervezett akció zajlik, ezt az események és megszólalások sorrendje világosan mutatja, még külföldi titkosszolgálati szálat is be lehet azonosítani.

Gulyás Gergely kijelentette: hatáskörátlépés nem történt, a nyomozást az ügyészség felügyeli és végzi. A rágalmazás és becsületsértés szabadságvesztéssel is büntethető, nincs afelől kétsége, hogy ezt a bíróságok megfelelően büntetik. A pedofil bűncselekmények elkövetői évtizedekre, az ezzel a váddal visszaélők pedig évekre menjenek börtönbe – vetette fel.

A miniszter jelezte, hogy a sajtó jelentős része asszisztált a Szőlő utcai gyermekotthon ügyében elhangzó rágalmakhoz és hazugságokhoz. Ez túl van a sajtószabadság kérdésén, ez a büntetőjog kategóriájába tartozik.