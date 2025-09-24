Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Káncz Csaba pontosan tudja, mit csinál, és ezt mindenhol hazaárulásnak hívják
Szuverenitásvédelmi HivatalKáncz Csababefolyásolás

Káncz Csaba pontosan tudja, mit csinál, és ezt mindenhol hazaárulásnak hívják

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint egyértelmű a külföldi beavatkozás, akárhogy igyekszik tagadni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 18:10
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Káncz Csaba lebukott, és most a hülyét játssza. Azt kérdi, honnan kellett volna tudnia, hogy a brit titkosszolgálat fedőcégétől kapja a pénzét? – hívta fel a figyelmet Lánczi Tamás a közösségi oldalán. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke rámutatott: a magyar kormánytagokról dezinformációkat terjesztő Káncz Csabáról ugyanis kiderült, hogy egy olyan fedőcégtől kapott pénzt, amelyet a brit hírszerzés, az MI6 tagjai alapítottak. 

Budapest, 2025. június 24. Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke megnyitja a Harc a nemzeti szuverenitásért című konferenciát a Hagyományok Házában 2025. június 24-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

– Káncz korábban már a Szuverenitásvédelmi Hivatal látókörébe került, amikor azt a dezinformációt terjesztette, hogy Magyarország évek óta arra készül, hogy megszállja Kárpátalját. Májusban felhívtuk a figyelmet arra, hogy Káncz nem egy egyszerű geopolitikai elemző, hanem olyan ember, aki tudatosan azon dolgozik, hogy Magyarországnak károkat okozzon – hangsúlyozta Lánczi Tamás. Majd rámutatott: 

Káncz Csaba mára a nemzetközi dezinformációs narratívák egyik központi terjesztőjévé vált.

Olyan platformokon publikál, ahol a geopolitikai helyzeteket tendenciózusan torzító, a magyar kormányt következetesen lejárató értelmezések kapnak teret. Káncz posztjai és megszólalásai rendre arra épülnek, hogy Magyarország NATO-megbízhatóságát és külpolitikai álláspontját morálisan és politikailag delegitimálja – hívta fel a figyelmet. Hozzátette: augusztusban olyan bejegyzést tett közzé, amely azt a benyomást kelti, mintha magyar közreműködők segítségével nyugati technológia és pénzügyi infrastruktúra áramlana Oroszországba, kijátszva a szankciós rendszert.

A nevéhez köthető megnyilvánulások jól illeszkednek azokba a nemzetközi nyomásgyakorló kommunikációs műveletekbe, amelyek célja nem a tájékoztatás, hanem a magyar politikai mozgástér szűkítése

– hangsúlyozta a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke. Majd rámutatott: Káncz pontosan tudja, mit csinál. És ezt mindenhol a világon hazaárulásnak hívják.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Lánczi Tamás (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

add-square Lejáratókampányt indított a baloldal

Hatalmas bukta: tanúként csúnyán felsültek a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat elindítói

Lejáratókampányt indított a baloldal 15 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekszerzetes

Sátán a templom előtt

Gajdics Ottó avatarja

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu