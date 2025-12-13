Menczer Tamás a Partizánban kérdezett vissza: mikor lesz vita?

Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videójában a Partizán élő adásában szóvá tette, hogy a beszélgetés során ő maga is szeretne kérdést feltenni a műsor készítőinek.

„Ha megengedi, bocsásson meg, van még más dolgom is. Tudom, hogy élő adásban vagyunk, állok még egy-két kérdésben rendelkezésre, de én is kérdeznék egyet, ha megengedi” – fogalmazott Menczer Tamás, majd hozzátette: a Partizán korábban vitajavaslattal kereste meg őt egy egyéni választókerület kapcsán.

Elmondása szerint jelezte Gulyás Mártonnak, a Partizán főszerkesztőjének, hogy kész kiállni egy vitára Bujdosó Andreával.

A riporter erre reagálva azt mondta, bíznak benne, hogy a vita megvalósulhat.

Menczer Tamás azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a vitára vonatkozó válaszadásnak határideje volt.

„Csütörtökig kellett választ adni. Múlt csütörtökig nekem ezt a határidőt szabták” – mondta, majd megkérdezte, hogy Bujdosó Andrea milyen választ adott a vitafelvetésre.

A Partizán riportere erre úgy reagált: nem tud arról, hogy a képviselő asszony milyen választ adott. „Nem tud?” – kérdezett vissza Menczer Tamás, majd hozzátette: „Sajnálattal hallom.”

A riporter ezt követően ismét hangsúlyozta, hogy továbbra is bíznak a vita létrejöttében, és megpróbálta a beszélgetést visszaterelni egy másik témára.