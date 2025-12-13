menczer tamásbujdosó andreagulyás márton

Menczer Tamás a Partizánban kérdezett vissza: mikor lesz vita?

Menczer Tamás a Partizán élő adásában kérdezett rá arra, miért nem kapott választ az egyéni választókerületi vitajavaslatra, amelyben jelezte: kész kiállni egy nyilvános vitára Bujdosó Andreával.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 19:54
Menczer Tamás Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videójában a Partizán élő adásában szóvá tette, hogy a beszélgetés során ő maga is szeretne kérdést feltenni a műsor készítőinek.

„Ha megengedi, bocsásson meg, van még más dolgom is. Tudom, hogy élő adásban vagyunk, állok még egy-két kérdésben rendelkezésre, de én is kérdeznék egyet, ha megengedi” – fogalmazott Menczer Tamás, majd hozzátette: a Partizán korábban vitajavaslattal kereste meg őt egy egyéni választókerület kapcsán.

Elmondása szerint jelezte Gulyás Mártonnak, a Partizán főszerkesztőjének, hogy kész kiállni egy vitára Bujdosó Andreával. 

A riporter erre reagálva azt mondta, bíznak benne, hogy a vita megvalósulhat.

Menczer Tamás azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a vitára vonatkozó válaszadásnak határideje volt.

„Csütörtökig kellett választ adni. Múlt csütörtökig nekem ezt a határidőt szabták” – mondta, majd megkérdezte, hogy Bujdosó Andrea milyen választ adott a vitafelvetésre.

A Partizán riportere erre úgy reagált: nem tud arról, hogy a képviselő asszony milyen választ adott. „Nem tud?” – kérdezett vissza Menczer Tamás, majd hozzátette: „Sajnálattal hallom.”

A riporter ezt követően ismét hangsúlyozta, hogy továbbra is bíznak a vita létrejöttében, és megpróbálta a beszélgetést visszaterelni egy másik témára. 

Menczer Tamás azonban erre is reagált, és újra rákérdezett: „De miért nem tud?”

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

NoÁr, a retkes bunkó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu