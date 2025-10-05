Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan beszédet mond a veszprémi bazilikában, kövesse nálunk élőben! + videó

Kocsis Mátészőlő utcaálhírbotrány

Kocsis Máté: Most kell az álhírbotrány miatt visszacsapni + videó

Kemény üzenetet fogalmazott meg a kormánypárti politikus: szerinte most jött el a pillanat, hogy a kormány visszacsapjon a Szőlő utcai álhírbotrány miatt. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint be kell mutatni a nyilvánosságnak, kik a felelősök.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 16:49
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Szerintem eljött az a pillanat ebben az álhírbotrányban, hogy vissza kell csapni – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött vidójában Kocsis Máté. 

Kocsis Máté (Forrás: Facebook)
Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint fontos, hogy bemutassák a felelősöket. 

– Nem szeretik, ha a nyilvánosság róluk szól. Azt szeretik, ha ők fröcsöghetnek másra, ők terjeszthetnek másról bármilyen mocskosságot, emiatt a Juhász Péter, meg a Pajor Tamás, meg a Puzsér, meg ez a Látó János, azért jól érzik magukat. Miért gondolják, hogy ennek nem lesz válaszlépése?

 – kérdezte Kocsis Máté.

Mint arról lapunk már beszámolt, Kocsis Máté a Patrióta című YouTube-csatornának adott interjújában a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán fogalmazta meg véleményét. A politikus szerint a történet nem pusztán egy ügy, hanem egy parlamenti szintre is elért rágalomhadjárat része. 

Van köztük olyan, aki nem tudja, hogy ez csak egy rágalomhadjárat, és van olyan is, aki része, és ezt majd meg fogjuk nevezni, mert ez egy hálózat

– mondta Kocsis Máté. A frakcióvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a hálózat mögött külföldi titkosszolgálati kapcsolatok is állhatnak, és az ellenzék sunyi módon célozgat és megjegyzéseket tesz az ügyben.

Kocsis Máté állítása szerint a történet célja az álhírek parlamenti falak közé vitele, ezzel is nyomást gyakorolva a politikai ellenfelekre.

 

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

