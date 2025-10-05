Kocsis Máté: Most kell az álhírbotrány miatt visszacsapni + videó

– Szerintem eljött az a pillanat ebben az álhírbotrányban, hogy vissza kell csapni – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött vidójában Kocsis Máté.

Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint fontos, hogy bemutassák a felelősöket.

– Nem szeretik, ha a nyilvánosság róluk szól. Azt szeretik, ha ők fröcsöghetnek másra, ők terjeszthetnek másról bármilyen mocskosságot, emiatt a Juhász Péter, meg a Pajor Tamás, meg a Puzsér, meg ez a Látó János, azért jól érzik magukat. Miért gondolják, hogy ennek nem lesz válaszlépése?

– kérdezte Kocsis Máté.

Mint arról lapunk már beszámolt, Kocsis Máté a Patrióta című YouTube-csatornának adott interjújában a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán fogalmazta meg véleményét. A politikus szerint a történet nem pusztán egy ügy, hanem egy parlamenti szintre is elért rágalomhadjárat része.

Van köztük olyan, aki nem tudja, hogy ez csak egy rágalomhadjárat, és van olyan is, aki része, és ezt majd meg fogjuk nevezni, mert ez egy hálózat

– mondta Kocsis Máté. A frakcióvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a hálózat mögött külföldi titkosszolgálati kapcsolatok is állhatnak, és az ellenzék sunyi módon célozgat és megjegyzéseket tesz az ügyben.

Kocsis Máté állítása szerint a történet célja az álhírek parlamenti falak közé vitele, ezzel is nyomást gyakorolva a politikai ellenfelekre.