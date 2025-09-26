Rendkívüli

Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

PatriótaKocsis Mátérágalomhadjárat

Kocsis Máté: Ez egy hálózat + videó

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint a Szőlő utcai álhírbotrány egy, a parlamenti szintre is elért rágalomhadjárat része.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 15:24
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Patrióta című YouTube-csatornának adott interjújában a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán fogalmazta meg véleményét. A politikus szerint a történet nem pusztán egy ügy, hanem egy, a parlamenti szintre is elért rágalomhadjárat része.

Forrás: Facebook

Van köztük olyan, aki nem tudja, hogy ez csak egy rágalomhadjárat, és van olyan is, aki része, és ezt majd meg fogjuk nevezni, mert ez egy hálózat

– mondta Kocsis Máté. A frakcióvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a hálózat mögött külföldi titkosszolgálati kapcsolatok is állhatnak, és az ellenzék sunyi módon célozgat és megjegyzéseket tesz az ügyben.

Kocsis Máté állítása szerint a történet célja az álhírek parlamenti falak közé vitele, ezzel is nyomást gyakorolva a politikai ellenfelekre.

Ahogy a fő sunyi Kálmán Olga mondta, ők csak kérdeznek.

– fogalmazott Kocsis Máté.

Boritókép: Kocsis Máté a Patrióta Extra műsorában (Forrás: Facebook)

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

