Több mint százan meghaltak egy kongói aranybányában

Egy rendőrségi tisztségviselő szerint a szerencsétlenség pénteken délután történt a Lualaba tartománybeli Kolwezi határában található bányában. Míg az első értesülések nagyjából 70 áldozatról szóltak, szombat délelőttre a kiemelt holttestek száma 101-re emelkedett.

Siri Munga Walubinja aranykereskedő a vásárlóházánál áll Kamitugában, Dél-Kivuban, ahol teljes erővel folyik az aranybányászat Fotó: GLODY MURHABAZI / AFP

A hatóságok szerint félő, hogy még további emberek rekedhettek a felszín alatt. A Kongói Demokratikus Köztársaság kiterjedt térségeiben továbbra is fennálló bizonytalanság miatt a nyersanyagokban gazdag déli régió számos embert vonz, akik a hatósági engedély hiányában működő bányákban keresnek megélhetést és gyakran veszélyes körülmények között dolgoznak.