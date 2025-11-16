LualabaKolweziaranybányaengedély

Több mint százan meghaltak egy kongói aranybányában

Száznál is többen vesztették életüket egy illegálisan működtetett aranybányában bekövetkezett földcsuszamlásban a Kongói Demokratikus Köztársaságban – közölték vasárnap a hatóságok.

2025. 11. 16. 17:30
Egy rendőrségi tisztségviselő szerint a szerencsétlenség pénteken délután történt a Lualaba tartománybeli Kolwezi határában található bányában. Míg az első értesülések nagyjából 70 áldozatról szóltak, szombat délelőttre a kiemelt holttestek száma 101-re emelkedett. 

Siri Munga Walubinja aranykereskedő a vásárlóházánál áll Kamitugában, Dél-Kivuban, ahol teljes erővel folyik az aranybányászat Fotó: GLODY MURHABAZI / AFP

A hatóságok szerint félő, hogy még további emberek rekedhettek a felszín alatt. A Kongói Demokratikus Köztársaság kiterjedt térségeiben továbbra is fennálló bizonytalanság miatt a nyersanyagokban gazdag déli régió számos embert vonz, akik a hatósági engedély hiányában működő bányákban keresnek megélhetést és gyakran veszélyes körülmények között dolgoznak. 

A ország bányászati régióiban gyakoriak az erős esőzések kiváltotta földcsuszamlások. Csak júniusban több mint 200 ember halt meg egy földcsuszamlásban a Rubaya régióban.

