Vérbe torkollott kormányellenes tüntetés Mexikóvárosban, legalább 120 ember megsérült

A meggyilkolt polgármester lett a tiltakozás jelképe

A demonstrációt részben a Z generációs ifjúsági csoportok szervezték, és a résztvevők egy része egyetlen mondatot tartalmazó transzparenst emelt magasba:

Mindannyian Carlos Manzo vagyunk.

Manzót november 1-én lőtték le egy halottak napi rendezvényen. A polgármester nyíltan bírálta a városát rettegésben tartó kartelleket, és kemény fellépést szorgalmazott a fegyveres bűnszervezetekkel szemben. A tiltakozók egy része cowboykalapot vett fel a tiszteletére.