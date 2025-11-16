Claudia SheinbaumNemzeti PalotakartellerőszaktüntetésMexikóváros

Vérbe torkollott kormányellenes tüntetés Mexikóvárosban, legalább 120 ember megsérült

Szombaton több ezres tüntetés robbant ki Mexikóvárosban, ahol fiatalokból álló csoportok és kormányellenes civilek tiltakoztak az elszabadult kartellerőszak és Claudia Sheinbaum elnök biztonságpolitikája ellen. A demonstrálók a közelmúltban meggyilkolt Carlos Manzo, Uruapán polgármesterének emlékét is felemlegették, aki a drogkartellek elleni kemény fellépés szószólójának számított. A rendőrség szerint legalább 120 ember sérült meg, köztük mintegy 100 rendőr, miután a tüntetők áttörték a Nemzeti Palota védőkorlátait, a rendvédelmi szervek pedig könnygázzal oszlatták a tömeget. A fővárosi vezetés húsz embert vett őrizetbe.

2025. 11. 16. 16:33
Z generációs tüntetők vonultak a Függetlenség angyalától Mexikóváros főteréig Fotó: CRISTIAN LEYVA Forrás: NurPhoto
Vérbe torkollott kormányellenes tüntetés rázta meg Mexikóvárost szombaton, ahol fiatalok és polgári szervezetek ezrei követelték az erőszakos bűncselekmények és a drogkartellek elleni keményebb fellépést – számolt be több hírügynökség. A tömeg Claudia Sheinbaum elnök kormányát is bírálta, amely a tiltakozók szerint nem képes megfékezni az országot sújtó kartellerőszakot.

A mexikóvárosi rendőrség adatai alapján legalább 120 ember sérült meg
Fotó: CRISTIAN LEYVA / NurPhoto

A mexikóvárosi rendőrség adatai alapján legalább 120 ember sérült meg, köztük mintegy 100 rendőr. A biztonsági erők könnygázt vetettek be, miután a tüntetők lerombolták a Nemzeti Palota körüli biztonsági korlátok egy részét, ahol az elnök is tartózkodni szokott.

Pablo Vázquez, a főváros biztonsági főnöke közölte: húsz embert tartóztattak le rablás és testi sértés gyanújával.

A meggyilkolt polgármester lett a tiltakozás jelképe

A demonstrációt részben a Z generációs ifjúsági csoportok szervezték, és a résztvevők egy része egyetlen mondatot tartalmazó transzparenst emelt magasba:

Mindannyian Carlos Manzo vagyunk.

Manzót november 1-én lőtték le egy halottak napi rendezvényen. A polgármester nyíltan bírálta a városát rettegésben tartó kartelleket, és kemény fellépést szorgalmazott a fegyveres bűnszervezetekkel szemben. A tiltakozók egy része cowboykalapot vett fel a tiszteletére. 

Stabil népszerűség, romló közbiztonság

Sheinbaum hivatalba lépésének első évében 70 százalék feletti támogatottsággal rendelkezik, és eredményeket ért el a fentanilkereskedelem visszaszorításában, ami Donald Trump amerikai elnök számára is kiemelt kérdés. Ugyanakkor továbbra is bírálatok érik, amiért a kartellerőszak nem csökken, sőt egyes térségekben tovább romlik a helyzet.

A nemzetközi diplomáciai feszültségek is erősödtek: Peru kongresszusa nemrég persona non gratának nyilvánította a mexikói elnököt, miután Mexikó menedéket adott egy puccskísérlettel vádolt volt perui miniszterelnöknek.

Borítókép: Z generációs tüntetők vonultak a Függetlenség angyalától Mexikóváros főteréig (Fotó: AFP)

