Vérbe torkollott kormányellenes tüntetés Mexikóvárosban, legalább 120 ember megsérült

Vérbe torkollott kormányellenes tüntetés rázta meg Mexikóvárost szombaton, ahol fiatalok és polgári szervezetek ezrei követelték az erőszakos bűncselekmények és a drogkartellek elleni keményebb fellépést – számolt be több hírügynökség. A tömeg Claudia Sheinbaum elnök kormányát is bírálta, amely a tiltakozók szerint nem képes megfékezni az országot sújtó kartellerőszakot.
A mexikóvárosi rendőrség adatai alapján legalább 120 ember sérült meg, köztük mintegy 100 rendőr. A biztonsági erők könnygázt vetettek be, miután a tüntetők lerombolták a Nemzeti Palota körüli biztonsági korlátok egy részét, ahol az elnök is tartózkodni szokott.
Pablo Vázquez, a főváros biztonsági főnöke közölte: húsz embert tartóztattak le rablás és testi sértés gyanújával.