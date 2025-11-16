Teheránkülügyminiszteratomprogram

Irán mindent tagad

Iránban jelenleg az ország egyetlen nukleáris létesítményében sem folyik urándúsítás – jelentette ki vasárnap Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 12:30
Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter Fotó: - Forrás: Atomic Energy Organization of Ir
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Iránban nem folyik be nem jelentett nukleáris dúsítás. Minden létesítményünk a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőrzése alatt áll” – szögezte le a tárcavezető, hozzátéve, hogy jelenleg semmilyen dúsítás nem folyik, mert a dúsító létesítményeket támadás érte. 

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a nukleáris létesítményekről beszélt.
Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter (Fotó: - / Atomic Energy Organization of Iran)

Világossá tette ugyanakkor, hogy Iránnak elvitathatatlan és tagadhatatlan joga van ahhoz, hogy békés célú nukleáris tevékenységet végezzen, beleértve az urándúsítást is. Mint mondta, ezzel a jogával Irán a jövőben is élni fog, és bízik abban, hogy a nemzetközi közösség, beleértve az Egyesült Államokat, elismeri Teherán ehhez fűződő jogait, és megérti, hogy Irán soha nem fog lemondani a jogairól. 

Irán atomprogramjának lelepleződése óta váltig állítja, hogy nukleáris tevékenysége kizárólag békés célokat szolgál, de a nyugati országok attól tartanak, hogy Irán nukleáris fegyver előállításának képességére törekszik.

Ezt Teherán mindvégig tagadta. A síita állam 2015-ben megállapodást kötött a nemzetközi közösséggel, amelyben vállalta atomprogramja korlátozását, cserébe az országot sújtó szankciók jelentős részének feloldásáért, de ebből Donald Trump amerikai elnök 2018-ben egyoldalúan kiléptette az Egyesült Államokat, és visszaállította az Iránt sújtó büntetőintézkedéseket. Ezt követően Irán sem tartotta be a megállapodás ráeső részét. Az egyezmény emellett 2025-ben lejárt. Izrael és az Egyesült Államok a nyáron katonai csapásokat mért a síita állam több nukleáris létesítményére.

Borítókép: Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKocsis Máté

A tisztánlátás végett

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu