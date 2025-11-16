Irán mindent tagad

Világossá tette ugyanakkor, hogy Iránnak elvitathatatlan és tagadhatatlan joga van ahhoz, hogy békés célú nukleáris tevékenységet végezzen, beleértve az urándúsítást is. Mint mondta, ezzel a jogával Irán a jövőben is élni fog, és bízik abban, hogy a nemzetközi közösség, beleértve az Egyesült Államokat, elismeri Teherán ehhez fűződő jogait, és megérti, hogy Irán soha nem fog lemondani a jogairól.

Irán atomprogramjának lelepleződése óta váltig állítja, hogy nukleáris tevékenysége kizárólag békés célokat szolgál, de a nyugati országok attól tartanak, hogy Irán nukleáris fegyver előállításának képességére törekszik.