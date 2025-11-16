„Iránban nem folyik be nem jelentett nukleáris dúsítás. Minden létesítményünk a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőrzése alatt áll” – szögezte le a tárcavezető, hozzátéve, hogy jelenleg semmilyen dúsítás nem folyik, mert a dúsító létesítményeket támadás érte.
Irán mindent tagad
Iránban jelenleg az ország egyetlen nukleáris létesítményében sem folyik urándúsítás – jelentette ki vasárnap Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter.
Világossá tette ugyanakkor, hogy Iránnak elvitathatatlan és tagadhatatlan joga van ahhoz, hogy békés célú nukleáris tevékenységet végezzen, beleértve az urándúsítást is. Mint mondta, ezzel a jogával Irán a jövőben is élni fog, és bízik abban, hogy a nemzetközi közösség, beleértve az Egyesült Államokat, elismeri Teherán ehhez fűződő jogait, és megérti, hogy Irán soha nem fog lemondani a jogairól.
Irán atomprogramjának lelepleződése óta váltig állítja, hogy nukleáris tevékenysége kizárólag békés célokat szolgál, de a nyugati országok attól tartanak, hogy Irán nukleáris fegyver előállításának képességére törekszik.
További Külföld híreink
Ezt Teherán mindvégig tagadta. A síita állam 2015-ben megállapodást kötött a nemzetközi közösséggel, amelyben vállalta atomprogramja korlátozását, cserébe az országot sújtó szankciók jelentős részének feloldásáért, de ebből Donald Trump amerikai elnök 2018-ben egyoldalúan kiléptette az Egyesült Államokat, és visszaállította az Iránt sújtó büntetőintézkedéseket. Ezt követően Irán sem tartotta be a megállapodás ráeső részét. Az egyezmény emellett 2025-ben lejárt. Izrael és az Egyesült Államok a nyáron katonai csapásokat mért a síita állam több nukleáris létesítményére.
Borítókép: Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sorkatonaság gyerekműsorokban: a Bundeswehr már tinédzsereket céloz + videó
Minden pályaválasztási rendezvényen jelen vannak, és a gyerekműsorokon keresztül már tinédzsereket próbálnak meggyőzni a frontszolgálatról.
Több százezren tüntettek a Fülöp-szigeteken a korrupció ellen + videó
A tüntetők az elnök lemondását követelték.
Korrupciós botrány Ukrajnában: belülről rohad az állami gépezet
A legutóbb nyilvánosságra került korrupciós botrány csak a jéghegy csúcsa.
Az olaszországi magyarok szentévi zarándoklatot tartottak Rómában
A magyarok átmentek a Szent Péter-bazilika szentkapuján, majd a Magyarok Nagyasszonya kápolnában Törő András, a zarándoklat vezetője mutatott be magyar nyelvű misét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sorkatonaság gyerekműsorokban: a Bundeswehr már tinédzsereket céloz + videó
Minden pályaválasztási rendezvényen jelen vannak, és a gyerekműsorokon keresztül már tinédzsereket próbálnak meggyőzni a frontszolgálatról.
Több százezren tüntettek a Fülöp-szigeteken a korrupció ellen + videó
A tüntetők az elnök lemondását követelték.
Korrupciós botrány Ukrajnában: belülről rohad az állami gépezet
A legutóbb nyilvánosságra került korrupciós botrány csak a jéghegy csúcsa.
Az olaszországi magyarok szentévi zarándoklatot tartottak Rómában
A magyarok átmentek a Szent Péter-bazilika szentkapuján, majd a Magyarok Nagyasszonya kápolnában Törő András, a zarándoklat vezetője mutatott be magyar nyelvű misét.