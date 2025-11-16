BerlinNémet-Arab Tanácstámadásbűncselekmény

Támadás érte a német–arab iskola igazgatóját Berlinben

Támadás érte a Berlin Neukölln városrészében működő német–arab iskola igazgatóját, Hudhaifa Al-Mashhadanit, az elkövetőt a rendőrség keresi – közölte vasárnap a német rendőrség.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 15:42
Állítólag nem ez volt az első eset, hogy Hudhaifa Al-Mashhadanit megtámadták Fotó: ODD ANDERSEN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elkövető kézre kerítése érdekében a tartomány bűnügyi hivatala politikai indíttatású bűncselekményekben illetékes osztálya jelenleg kiértékeli a tömegközlekedési vállalat által rögzített videofelvételeket.

Hudhaifa Al-Mashhadani, a Berlin Neukölln városrészében működő német-arab iskola igazgatója
Hudhaifa Al-Mashhadani, a Berlin Neukölln városrészében működő német–arab iskola igazgatója Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

 

A 44 éves Mashhadani, aki egyben a Német–Arab Tanács főtitkára is, azt közölte, hogy az incidens péntek délelőtt történt a kerületi polgármesteri hivatal előtti metróállomásnál. Mint mondta, a peronon hátulról meglökte és halálosan megfenyegette egy ismeretlen.

 Mashhadani az iszlamista hálózatok bírálójának és az arab–izraeli kapcsolatok pártfogójának számít. Szerinte a támadás oka éppen erre vezethető vissza.

Fenyegetésként tekintenek rám

 – húzta alá a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva. Hozzátette, nem ez volt az első támadás ellene.

Az iskola igazgatója nemrég közzétette a berlini német–arab Ibn-Khaldun-Iskola, a Német–Arab Tanács valamint az ezt támogató németországi arab, kurd és zsidó szervezetek közös szolidaritási nyilatkozatát. Berlin polgármestere, Kai Wegner megdöbbenését fejezte ki a történtek miatt, és az X-en gyáva tettnek minősítette a támadást.

Borítókép: Állítólag nem ez volt az első eset, hogy Hudhaifa Al-Mashhadanit megtámadták (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKocsis Máté

A tisztánlátás végett

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu