Támadás érte a német–arab iskola igazgatóját Berlinben

A 44 éves Mashhadani, aki egyben a Német–Arab Tanács főtitkára is, azt közölte, hogy az incidens péntek délelőtt történt a kerületi polgármesteri hivatal előtti metróállomásnál. Mint mondta, a peronon hátulról meglökte és halálosan megfenyegette egy ismeretlen.

Mashhadani az iszlamista hálózatok bírálójának és az arab–izraeli kapcsolatok pártfogójának számít. Szerinte a támadás oka éppen erre vezethető vissza.

Fenyegetésként tekintenek rám

– húzta alá a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva. Hozzátette, nem ez volt az első támadás ellene.