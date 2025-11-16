Az elkövető kézre kerítése érdekében a tartomány bűnügyi hivatala politikai indíttatású bűncselekményekben illetékes osztálya jelenleg kiértékeli a tömegközlekedési vállalat által rögzített videofelvételeket.
Támadás érte a német–arab iskola igazgatóját Berlinben
Támadás érte a Berlin Neukölln városrészében működő német–arab iskola igazgatóját, Hudhaifa Al-Mashhadanit, az elkövetőt a rendőrség keresi – közölte vasárnap a német rendőrség.
A 44 éves Mashhadani, aki egyben a Német–Arab Tanács főtitkára is, azt közölte, hogy az incidens péntek délelőtt történt a kerületi polgármesteri hivatal előtti metróállomásnál. Mint mondta, a peronon hátulról meglökte és halálosan megfenyegette egy ismeretlen.
Mashhadani az iszlamista hálózatok bírálójának és az arab–izraeli kapcsolatok pártfogójának számít. Szerinte a támadás oka éppen erre vezethető vissza.
Fenyegetésként tekintenek rám
– húzta alá a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva. Hozzátette, nem ez volt az első támadás ellene.
Az iskola igazgatója nemrég közzétette a berlini német–arab Ibn-Khaldun-Iskola, a Német–Arab Tanács valamint az ezt támogató németországi arab, kurd és zsidó szervezetek közös szolidaritási nyilatkozatát. Berlin polgármestere, Kai Wegner megdöbbenését fejezte ki a történtek miatt, és az X-en gyáva tettnek minősítette a támadást.
Borítókép: Állítólag nem ez volt az első eset, hogy Hudhaifa Al-Mashhadanit megtámadták (Fotó: AFP)
Washington nem vonta vissza az Alaszkában kötött megállapodásokat a Kreml szerint
A finn elnök úgy véli, tavasz előtt aligha várható tűzszünet.
Vérbe torkollott kormányellenes tüntetés Mexikóvárosban, legalább 120 ember megsérült
A demonstrálók a közelmúltban meggyilkolt Carlos Manzo, Uruapán polgármesterének emlékét is felemlegették, aki a drogkartellek elleni kemény fellépés szószólójának számított.
Trumpot puhítaná Keir Starmer
A brit miniszterelnök várhatóan telefonon egyeztet majd az amerikai elnökkel.
Zelenszkij belebukhat a legújabb korrupciós botrányba?
Ukrajna legújabb korrupciós botránya megrendítette Kijevet és felerősítette a bizonytalanságot Zelenszkij vezetői hitelességében.
