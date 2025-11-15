Németországpalesztinpártimigrációillegális bevándorlásBerlinmigránsDeák Dániel

Sokkoló videó: csendben tűrik a német rendőrök a gyalázkodó migránsokat

A XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel sokkoló felvételt tett közzé közösségi oldalán. A videó tanúsága szerint a berlini rendőrök tehetetlenül nézik végig, amint egy palesztinpárti migráns durván sértegeti és fenyegeti őket. A jelenet hű képet ad arról, hogy miként váltak mindennapossá a radikális megnyilvánulások a német nagyvárosok utcáin.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 14:44
Így tűrik a német rendőrök a gyalázkodó migránsokat Forrás: AFP
A videó elején Deák Dániel úgy fogalmaz: „Ez ma Németország. Így tűrik a német rendőrök, hogyha egy migráns gyalázza őket.”

A német rendőrség egyre tehetetlenebb az agresszív migránsokkal szemben
A német rendőrség egyre tehetetlenebb az agresszív migránsok ellen Fotó: AFP

A felvételen egy berlini rendőr lép kapcsolatba egy palesztinpárti tüntetővel, ám a beszélgetés azonnal durva fenyegetésekbe torkollik. A férfi gúnyosan kérdezi a rendőrtől:

Minek vagy itt? Húzzál innen… menj innen…

– majd kineveti az intézkedő rendőrt. Ezután a migráns hangneme tovább keményedik. A videóban hallható, amint azt mondja:

Meg fogjátok tanulni! Palesztina szabad lesz! Németország égni fog, mint Palesztina, mint Gáza. Bízz bennem! Senki sem menthet meg titeket. Nincs hatalmatok! Allahnak van hatalma!

A férfi ezután „Allah akbar!”-t kiált.

A felvétel végén a rendőrök láthatóan nem konfrontálódnak tovább, egyszerűen elsétálnak a helyszínről. Mindez jól mutatja, hogy az ilyen típusú jelenetek már szinte mindennaposak a német főváros utcáin, és a hatóságok gyakran tehetetlennek tűnnek az egyre agresszívabb fenyegetésekkel szemben.

Migráns-erőszakhullám söpör végig Németországon

A 2015-ben Angela Merkel döntése nyomán kezdődött tömeges bevándorlás alapjaiban változtatta meg Németország mindennapjait. Az akkori kancellár híres mondása, a „Wir schaffen das” (Meg tudjuk oldani) mára keserű iróniává vált: a migrációs hullám következményei azóta is súlyos terheket rónak a német társadalomra, gazdaságra és közbiztonságra. 

Borítókép: Migránsok Németországban (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény" kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

