Sokkoló videó: csendben tűrik a német rendőrök a gyalázkodó migránsokat

A videó elején Deák Dániel úgy fogalmaz: „Ez ma Németország. Így tűrik a német rendőrök, hogyha egy migráns gyalázza őket.”

A német rendőrség egyre tehetetlenebb az agresszív migránsok ellen Fotó: AFP

A felvételen egy berlini rendőr lép kapcsolatba egy palesztinpárti tüntetővel, ám a beszélgetés azonnal durva fenyegetésekbe torkollik. A férfi gúnyosan kérdezi a rendőrtől:

Minek vagy itt? Húzzál innen… menj innen…

– majd kineveti az intézkedő rendőrt. Ezután a migráns hangneme tovább keményedik. A videóban hallható, amint azt mondja:

Meg fogjátok tanulni! Palesztina szabad lesz! Németország égni fog, mint Palesztina, mint Gáza. Bízz bennem! Senki sem menthet meg titeket. Nincs hatalmatok! Allahnak van hatalma!

A férfi ezután „Allah akbar!”-t kiált.