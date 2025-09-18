Erőszak, bűnözés, káosz: Németország hatalmas árat fizetett a migrációért + videó

A német vezetés legnagyobb hibája tíz évvel ezelőtt az volt, hogy miközben Angela Merkel „meg tudjuk csinálni” kijelentésével a bevándorlók és menekültek számára a legfőbb európai célponttá váltak, a döntés következményeit nem gondolták át

– mondta el lapunknak Stefán Csaba, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.

Az akkori vezetők elsősorban munkaerőt láttak a bevándorlókban, és azt hitték, hogy a munkaerőpiacba való integrálásuk elegendő lesz. Ebben azonban súlyosan tévedtek.

Több mint egymillió menekült (az illegális migránsokat nem is számítva) érkezett 2015 és 2016 között Németországba, eleinte főként szírek, majd afgánok, akik közül ma csak töredék rendelkezik német állampolgársággal – a többieknek pedig eszük ágában sincs elhagyni az országot.

Közbiztonsági válság és a bűnözés elszabadulása

A bevándorlás egyik legláthatóbb következménye a közbiztonság romlása. Német nagyvárosokban – különösen Berlinben, Kölnben, Hamburgban és Frankfurtban – rendszeressé váltak a bűncselekmények, amelyeket sokszor migrációs hátterű elkövetők követnek el.

A német belügyminisztérium adatai szerint a súlyos bűncselekmények jelentős része olyanokhoz köthető, akik az elmúlt években érkeztek az országba.

A nők biztonsága különösen sérülékennyé vált: kutatások szerint sokan már nem mernek éjszaka közlekedni, elkerülik az aluljárókat, parkokat és a tömegközlekedést. A kölni szilveszteri molesztálások után sorra láttak napvilágot azok az esetek, amelyekben fiatal lányok és asszonyok váltak bevándorlók áldozataivá. Csak 2024-ben közel 800 csoportos nemi erőszakról számoltak be, és az elkövetők jelentős része külföldi állampolgár volt.

Stefán Csaba (Fotó: Magyar Külügyi Intézet)

Az erőszakos bűncselekmények 43 százaléka a migránsokhoz köthető. A németek 40 százaléka nem érzi magát biztonságban – és ez az arány eddig csak romlott. Nem véletlen egybeesés, hogy a választásokat megelőző évben a késes és autós támadások többsége bevándorló hátterű elkövetőkhöz kapcsolódott.

– mondta a szakértő.