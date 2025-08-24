A poligámia elfogadására nevelnek Németország egyes kerületeiben

Berlin-Neuköllnben Güner Balci integrációs biztos olyan állapotokra figyelmeztet, amelyek archaikus társadalmi rendet idéznek: házassági tanácsadás kiskorú lányoknak, második feleségek tolerálása, radikális óvodák és patriarchális struktúrák Németországban. A patriarchális családok már az 1980-as évektől kezdve tartósan megváltoztatták a kerület kulturális szerkezetét. Ma a klánok, a Muszlim Testvériséghez kapcsolódó mecsetek és a szalafista prédikátorok határozzák meg a mindennapi életet. A lányok így olyan környezetben nőnek fel, ahol alig van helye az önrendelkezésnek és a szabadságnak – hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A berlini kerület arculatát régóta alakítják a bevándorlókhoz (Fotó: AFP)

A Spiegel magazinnak adott interjúban Güner Balci, a berlini Neukölln kerület integrációs megbízottja arról számol be, hogy a környék „soha nem volt különösebben nőbarát”.

Mindig is sok volt az erőszak és a nyomor

– fogalmazott.

Az 1980-as években Libanonból érkezett palesztin nagycsaládok mélyrehatóan megváltoztatták a környék kulturális szerkezetét. Megfigyelése szerint magukkal hoztak egy szigorúan patriarchális életmódot, amely kevéssé veszi figyelembe a nők jogait és az egyéni szabadságot.

A megfelelő integrációs lehetőségek hiánya miatt sok fiatal férfi ezekből a családokból nem talált helyet a német társadalomban, és az utcán kereste az elismerést. A kis klikkekből hírhedt klánok lettek. A fiatalokból pedig a szervezett bűnözés befolyásos alakjai. Ők szereztek maguknak értelmezési jogot szinte mindenre, ami a negyedben történt.

Egyes imámok házassági tanácsadást kínálnak 14 éveseknek és igazolják a poligámiát. Az iszlám befolyás alatt álló óvodák is ideológiai melegágyává válhatnak egy olyan generációnak, amely elidegenedve nő fel az alkotmánytól.

„Hosszú ideig alábecsültük, milyen nagyra nőhet ez a jelenség” – idézi Balcit a Report24. Míg az alkotmányvédelmi hatóságok egyértelműen veszélynek minősítik a szalafizmust a demokratikus alaprend számára, a politikát tétlenséggel és meghátrálással vádolják – a rasszizmus vádjától való félelmükben.