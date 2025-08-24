A poligámia elfogadására nevelnek Németország egyes kerületeiben

Rendkívüli

Illegális klánok, iszlamista óvodák és patriarchális struktúrák: Neukölln integrációs megbízottja, Güner Balci veszélyes keverékről figyelmeztet, amely a bűnözésből és a vallási befolyásból áll. Különösen a fiatal lányok szabadsága és önrendelkezése van veszélyben, miközben a politika és a társadalom hallgat.

2025. 08. 24.
Mecset Berlin Neukölln kerületében Fotó: FABIAN SOMMER Forrás: DPA
Berlin-Neuköllnben Güner Balci integrációs biztos olyan állapotokra figyelmeztet, amelyek archaikus társadalmi rendet idéznek: házassági tanácsadás kiskorú lányoknak, második feleségek tolerálása, radikális óvodák és patriarchális struktúrák Németországban. A patriarchális családok már az 1980-as évektől kezdve tartósan megváltoztatták a kerület kulturális szerkezetét. Ma a klánok, a Muszlim Testvériséghez kapcsolódó mecsetek és a szalafista prédikátorok határozzák meg a mindennapi életet. A lányok így olyan környezetben nőnek fel, ahol alig van helye az önrendelkezésnek és a szabadságnak – hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

01 April 2022, Berlin: The window of a store for party supplies is decorated with Ramadan motifs. Photo: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa (Photo by Fernando Gutierrez-Juarez / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP)
A berlini kerület arculatát régóta alakítják a bevándorlókhoz (Fotó: AFP)

A Spiegel magazinnak adott interjúban Güner Balci, a berlini Neukölln kerület integrációs megbízottja arról számol be, hogy a környék „soha nem volt különösebben nőbarát”. 

Mindig is sok volt az erőszak és a nyomor

– fogalmazott. 

Az 1980-as években Libanonból érkezett palesztin nagycsaládok mélyrehatóan megváltoztatták a környék kulturális szerkezetét. Megfigyelése szerint magukkal hoztak egy szigorúan patriarchális életmódot, amely kevéssé veszi figyelembe a nők jogait és az egyéni szabadságot.

A megfelelő integrációs lehetőségek hiánya miatt sok fiatal férfi ezekből a családokból nem talált helyet a német társadalomban, és az utcán kereste az elismerést. A kis klikkekből hírhedt klánok lettek. A fiatalokból pedig a szervezett bűnözés befolyásos alakjai. Ők szereztek maguknak értelmezési jogot szinte mindenre, ami a negyedben történt.

Egyes imámok házassági tanácsadást kínálnak 14 éveseknek és igazolják a poligámiát. Az iszlám befolyás alatt álló óvodák is ideológiai melegágyává válhatnak egy olyan generációnak, amely elidegenedve nő fel az alkotmánytól.

„Hosszú ideig alábecsültük, milyen nagyra nőhet ez a jelenség” – idézi Balcit a Report24. Míg az alkotmányvédelmi hatóságok egyértelműen veszélynek minősítik a szalafizmust a demokratikus alaprend számára, a politikát tétlenséggel és meghátrálással vádolják – a rasszizmus vádjától való félelmükben.

„Házassági tanácsadás” kiskorúaknak – a politika hallgat

A klánszerkezetek terjedésével párhuzamosan a vallási befolyás is gyorsan növekedett és továbbra is növekszik a környéken. Ahol korábban csak néhány imaház volt, ma már körülbelül harminc mecset jellemzi Neukölln utcáit. Nem kevés közülük radikális profilú, néhánynak bizonyítottan vannak kapcsolatai a Muszlim Testvériséggel.

Güner Balci integrációs megbízott számára ez riasztó jel:

Tudok olyan imámokról, akik házassági tanácsadást kínálnak 14 éves lányoknak, és elfogadhatónak tartják, ha egy férfi második feleséget vesz magának.

Balci kritizálja azt is, hogy egy síita-reakciós mecset fenntartója engedélyt kapott óvoda építésére:

A nonprofit fenntartó bizonyítottan kapcsolatban áll a mecsetével. Elöl fekete fátylakba burkolt nők jönnek ki – és hátul most óvodát akarnak építeni?

A veszély, hogy ezek az óvodák ideológiai melegágyakká válhatnak, ahol továbbadják a patriarchális nevelési mintákat.

Alkotmányvédelem: a szalafizmus veszélyt jelent alapvető rendre

A Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal összeegyeztethetetlenséget lát a szalafizmus és a demokrácia között. A szalafisták ugyanis nemcsak nyíltan elutasítják a demokratikus játékszabályokat, hanem azt is követelik, hogy mindenki személyes életvitelét a legapróbb részletekig ők határozzák meg. Mint írják:

A szalafizmusban nincs helye az egyéni döntéshozatalnak és az önrendelkezésnek. Egy szalafista prédikátor ezt a követelést nyíltan kifejezi: „A demokrácia a hitetleneké és a hitetlenektől származik, kedves testvéreim. […] A politika a vallás része. És minden a valláshoz tartozik, kedves testvéreim. A gazdaság a valláshoz tartozik […] Az oktatás a vallás része, az orvostudomány és az egészségügy […], még a hajunk vágása vagy rövidítése is a vallás része, még a szükségleteink elvégzése, még az evés, ivás és alvás is a vallás része […] ez a vallás tökéletes […] és semmit sem hagy ki!” Az állítólag erőszakmentes szalafizmus is fenyegetést jelent a demokratikus társadalomra. Ideológiája és gyakorlata összeegyeztethetetlen a liberális demokratikus alaprenddel.

Németországban a szalafisták kilencven százaléka migrációs hátterű.

Borítókép: Mecset Berlinben (Fotó: AFP)

