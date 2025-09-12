Az Insa intézet, a Funke médiacsoport megbízásából, a türingiai választók körében végzett felmérést. E szerint az AfD egy évvel a legutóbbi tartományi választások után 37 százalékos támogatottsággal bír – ez új rekord a párt történetében, írta a Junge Freiheit.
Rekordon az AfD támogatottsága
Alig néhány nappal a szász-anhalti közvélemény-kutatási eredmények után ismét jelentős előretörésről számolhat be az Alternatíva Németországért (AfD). A legfrissebb felmérés szerint a jobboldali párt Türingiában történelmi csúcsra ért, miközben a kormányzó kereszténydemokraták és szövetségesei tovább gyengülnek.
Az eredmény 4,2 százalékponttal magasabb, mint a 2024. szeptember 1-jei választásokon elért szavazatarány.
A CDU lemaradva, koalíció nélküli többség
Mario Voigt miniszterelnök pártja, a CDU, 25 százalékon áll – tizenkét ponttal az AfD mögött. Bár ezzel 1,4 százalékponttal erősödött a választásokhoz képest, a jelenlegi koalíciója (BSW és SPD részvételével) messze került a többségtől. Már most is csak a mandátumok felével rendelkezik, így a kormányzáshoz a Baloldal (Die Linke) hallgatólagos támogatására szorul.
Az AfD szárnyal, zuhanásban a baloldal
A BSW szereplése okozza a legnagyobb csalódást: a választásokon szerzett 15,8 százalékos eredmény után most mindössze kilenc százalékon áll. Az SPD enyhe növekedést mutat, hét százalékra kapaszkodott fel (+0,9 százalékpont).
Így a CDU–BSW–SPD hármas szövetsége összességében csak 41 százalékot érne el, szemben a választásokon elért 45,5 százalékkal.
A Baloldal (Die Linke) 14 százalék körül mozog, ami gyakorlatilag megegyezik a tavalyi eredményével (13,1 százalék). A Zöldek továbbra sem tudnak kilábalni mélyrepülésükből, jelenleg mindössze három százalékon állnak, így ismét kívül maradnának a parlamenten. A liberális FDP pedig teljesen eltűnt a politikai térképről: a párt a „többi párt” kategóriában szerepel, összesen ötszázalékos támogatottsággal. A választásokon még 1,1 százalékot szereztek.
