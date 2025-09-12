Rekordon az AfD támogatottsága

A CDU lemaradva, koalíció nélküli többség

Mario Voigt miniszterelnök pártja, a CDU, 25 százalékon áll – tizenkét ponttal az AfD mögött. Bár ezzel 1,4 százalékponttal erősödött a választásokhoz képest, a jelenlegi koalíciója (BSW és SPD részvételével) messze került a többségtől. Már most is csak a mandátumok felével rendelkezik, így a kormányzáshoz a Baloldal (Die Linke) hallgatólagos támogatására szorul.

Az AfD szárnyal, zuhanásban a baloldal

A BSW szereplése okozza a legnagyobb csalódást: a választásokon szerzett 15,8 százalékos eredmény után most mindössze kilenc százalékon áll. Az SPD enyhe növekedést mutat, hét százalékra kapaszkodott fel (+0,9 százalékpont).

Így a CDU–BSW–SPD hármas szövetsége összességében csak 41 százalékot érne el, szemben a választásokon elért 45,5 százalékkal.

A Baloldal (Die Linke) 14 százalék körül mozog, ami gyakorlatilag megegyezik a tavalyi eredményével (13,1 százalék). A Zöldek továbbra sem tudnak kilábalni mélyrepülésükből, jelenleg mindössze három százalékon állnak, így ismét kívül maradnának a parlamenten. A liberális FDP pedig teljesen eltűnt a politikai térképről: a párt a „többi párt” kategóriában szerepel, összesen ötszázalékos támogatottsággal. A választásokon még 1,1 százalékot szereztek.