Rettegnek a német Zöldek az AfD-től

A német Zöldek újabb lépéssel próbálják elszigetelni a patrióta AfD-t: a Bundestagban frakcióvezetői egyeztetést kezdeményeztek a párt betiltásáról. A vitában a CDU/CSU – legalábbis egyelőre – nem hajlandó részt venni.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2025. 09. 11. 12:00
Alice Weidel az AfD parlamenti frakcióvezetője és Tino Chrupalla, az AfD szövetségi elnöke és az AfD parlamenti frakcióvezetője nyilatkozik a sajtónak Fotó: Katharina Kausche Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Jens Spahn, a CDU/CSU-frakció vezetője a dpa hírügynökségnek úgy nyilatkozott: előbb a szociáldemokratákkal kell tisztázni, milyen következményekkel járhat a Német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal által tett minősítés, amely az AfD-t „szélsőségesként” kategorizálta, írta a Junge Freiheit.

AfD
Jens Spahn (CDU), a CDU/CSU parlamenti frakciójának vezetője (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)

Spahn szerint csak ezt követően lehetne más pártokkal formális tárgyalásokat kezdeni.

Mint ismert, a német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) ez év május elején hivatalosan is szélsőségesnek sorolta be az Alternatíva Németországért (AfD) pártot.

A kereszténydemokrata politikus élesen bírálta a Zöldek módszerét is, akik ahelyett, hogy előzetesen egyeztettek volna, rögtön a médián keresztül tették közzé javaslatukat. 

Ha komolyan gondolták volna, nem a sajtóból értesülünk róla először

– fogalmazott.

Zöld, szociáldemokrata és baloldali összefogás az AfD ellen

A Zöldekhez az SPD és a Baloldal frakciója is csatlakozott, ők támogatnák a mielőbbi betiltási eljárás elindítását. Ehhez azonban nincs meg a többségük a Bundestagban, így nyomást próbálnak gyakorolni a CDU/CSU-ra is.

Az eljárást a Bundestag, a Bundesrat vagy a kormány kezdeményezhetné, a döntés pedig a Szövetségi Alkotmánybíróság kezében lenne.

Mártírszerepbe juttathatják az AfD-t

Spahn óvott a felelőtlen vitáktól. Szerinte a betiltásról szóló vita az AfD-t erősíti, mert így a párt könnyen „mártírként” állíthatja be magát. 

Egy párt betiltása nem apróság egy pluralista demokráciában. Nagyon szilárd jogi alapokra van szükség – ezt most még nem látom 

– hangsúlyozta.

Az AfD eközben bíróságon támadta meg a szélsőséges besorolását, ezért a titkosszolgálatnak ideiglenesen fel kellett függesztenie a minősítést.

Borítókép: Alice Weidel, az AfD parlamenti frakcióvezetője és Tino Chrupalla, az AfD szövetségi elnöke és az AfD parlamenti frakcióvezetője nyilatkozik a sajtónak (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Katharina Kausche) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

