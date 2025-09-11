Rettegnek a német Zöldek az AfD-től

Zöld, szociáldemokrata és baloldali összefogás az AfD ellen

A Zöldekhez az SPD és a Baloldal frakciója is csatlakozott, ők támogatnák a mielőbbi betiltási eljárás elindítását. Ehhez azonban nincs meg a többségük a Bundestagban, így nyomást próbálnak gyakorolni a CDU/CSU-ra is.

Az eljárást a Bundestag, a Bundesrat vagy a kormány kezdeményezhetné, a döntés pedig a Szövetségi Alkotmánybíróság kezében lenne.

Mártírszerepbe juttathatják az AfD-t

Spahn óvott a felelőtlen vitáktól. Szerinte a betiltásról szóló vita az AfD-t erősíti, mert így a párt könnyen „mártírként” állíthatja be magát.

Egy párt betiltása nem apróság egy pluralista demokráciában. Nagyon szilárd jogi alapokra van szükség – ezt most még nem látom

– hangsúlyozta.

Az AfD eközben bíróságon támadta meg a szélsőséges besorolását, ezért a titkosszolgálatnak ideiglenesen fel kellett függesztenie a minősítést.