Jens Spahn, a CDU/CSU-frakció vezetője a dpa hírügynökségnek úgy nyilatkozott: előbb a szociáldemokratákkal kell tisztázni, milyen következményekkel járhat a Német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal által tett minősítés, amely az AfD-t „szélsőségesként” kategorizálta, írta a Junge Freiheit.
Rettegnek a német Zöldek az AfD-től
A német Zöldek újabb lépéssel próbálják elszigetelni a patrióta AfD-t: a Bundestagban frakcióvezetői egyeztetést kezdeményeztek a párt betiltásáról. A vitában a CDU/CSU – legalábbis egyelőre – nem hajlandó részt venni.
Spahn szerint csak ezt követően lehetne más pártokkal formális tárgyalásokat kezdeni.
Mint ismert, a német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) ez év május elején hivatalosan is szélsőségesnek sorolta be az Alternatíva Németországért (AfD) pártot.
A kereszténydemokrata politikus élesen bírálta a Zöldek módszerét is, akik ahelyett, hogy előzetesen egyeztettek volna, rögtön a médián keresztül tették közzé javaslatukat.
Ha komolyan gondolták volna, nem a sajtóból értesülünk róla először
– fogalmazott.
Zöld, szociáldemokrata és baloldali összefogás az AfD ellen
A Zöldekhez az SPD és a Baloldal frakciója is csatlakozott, ők támogatnák a mielőbbi betiltási eljárás elindítását. Ehhez azonban nincs meg a többségük a Bundestagban, így nyomást próbálnak gyakorolni a CDU/CSU-ra is.
Az eljárást a Bundestag, a Bundesrat vagy a kormány kezdeményezhetné, a döntés pedig a Szövetségi Alkotmánybíróság kezében lenne.
Mártírszerepbe juttathatják az AfD-t
Spahn óvott a felelőtlen vitáktól. Szerinte a betiltásról szóló vita az AfD-t erősíti, mert így a párt könnyen „mártírként” állíthatja be magát.
Egy párt betiltása nem apróság egy pluralista demokráciában. Nagyon szilárd jogi alapokra van szükség – ezt most még nem látom
– hangsúlyozta.
Az AfD eközben bíróságon támadta meg a szélsőséges besorolását, ezért a titkosszolgálatnak ideiglenesen fel kellett függesztenie a minősítést.
Borítókép: Alice Weidel, az AfD parlamenti frakcióvezetője és Tino Chrupalla, az AfD szövetségi elnöke és az AfD parlamenti frakcióvezetője nyilatkozik a sajtónak (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Katharina Kausche)
Szijjártó Péter: Kiváló a magyar–osztrák együttműködés az illegális bevándorlás elleni küzdelemben
Magyarország külpolitikájának fontos szempontja a jó kapcsolatok fenntartása a szomszéd államokkal.
Orbán Viktor közölte, hogy Ukrajna kapcsán mi az óriási veszély
Amíg a háború tart, addig az Európai Unió egy béna kacsa.
Lettország háborúra készül
Itt a háborús terv!
Robert C. Castel: NATO-vereség az orosz drónok ellen
A biztonságpolitikai szakértő szerint a hét legjelentősebb eseménye az orosz drónok behatolása Lengyelországba.
