Trumpot puhítaná Keir Starmer

Az amerikai elnök telefonon egyeztet majd Keir Starmerrel. A beszélgetésen várhatóan a BBC ügye is előkerül majd. Trump a napokban bejelentette, hogy a szándéka az, hogy kártérítési pert indítson a csatorna ellen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 16:00
Fotó: ROBERTO SCHMIDT Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A brit miniszterelnök és az amerikai elnök hamarosan telefonon beszélnek, amin várhatóan előkerül majd a BBC kérdése is. Keir Starmer feltehetőleg megpróbálja megenyhíteni Donald Trumpot, aki eltökélt abban, hogy egy- és ötmilliárd dollár közötti értéken perelje a brit csatornát, amiért meghamisították a beszédét – írja az Origo.

Trump továbbra is perelni akarja a csatornát 
Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A brit kormányfő telefonon egyeztet Trumppal, hogy elmondja, szerinte a BBC-nek a lehető legmagasabb színvonalat kell fenntartania, beleértve a hibák gyors kijavítását is. Péntek este az amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy továbbra is tervezi a vállalat beperlését, annak ellenére, hogy a műsorszolgáltató bocsánatot kért az egyik beszédének meghamisításáért.

A BBC történetének egyik legnagyobb botránya robbant nemrég, amikor kiderült, hogy a csatorna úgy vágta meg Trump 2021. január 6-án elmondott beszédét, mintha erőszakra buzdította volna a Capitolium ostromlóit.

A csatorna két vezetőjét az esettel összefüggésben elbocsájtották, valamint a BBC bocsánatot kért, ez azonban lehet, hogy kevés lesz. A források szerint az elnök jogi csapata már vizsgálja a következő lépéseket és a tervek szerint egy- és öt-milliárd dollár közötti összegre akarják beperelni a brit csatornát.

Az amerikai elnök egyébként ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy azt hiszi „meg kell ezt tennie”, hogy más ne kerülhessen hasonló helyzetbe az álhírt gyártó csatornákkal szemben. Trump egyúttal nevetségesnek nevezte, hogy a BBC véletlen hibáról beszélt bocsánatkérésében. 

Szombat este Rishi Sunak is megszólalt az ügy kapcsán. A volt miniszterelnök szerint a BBC nem képviselte megfelelően Nagy-Britannia egészének álláspontját, mondván, hogy „a vállalatot nem veheti birtokba az Egyesült Királyság egyetlen politikai oldala sem – annak mindannyiunkénak kell lennie”. Bizonyos jogászok szerint egyébként Nagy-Britanniában már nem perelhet Trump, miután a hírhamisítás elévülési idején túl van az ügy. Az elnök azonban Floridában is kezdeményezheti a pert.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Fontos híreink

