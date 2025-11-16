Trumpot puhítaná Keir Starmer

A brit miniszterelnök és az amerikai elnök hamarosan telefonon beszélnek, amin várhatóan előkerül majd a BBC kérdése is. Keir Starmer feltehetőleg megpróbálja megenyhíteni Donald Trumpot, aki eltökélt abban, hogy egy- és ötmilliárd dollár közötti értéken perelje a brit csatornát, amiért meghamisították a beszédét – írja az Origo.

Trump továbbra is perelni akarja a csatornát

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A brit kormányfő telefonon egyeztet Trumppal, hogy elmondja, szerinte a BBC-nek a lehető legmagasabb színvonalat kell fenntartania, beleértve a hibák gyors kijavítását is. Péntek este az amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy továbbra is tervezi a vállalat beperlését, annak ellenére, hogy a műsorszolgáltató bocsánatot kért az egyik beszédének meghamisításáért.