Trump felfüggesztette több élelmiszer vámját

Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva kijelentette: „Bizonyos esetekben [a vámok] emelhetik az árakat, de összességében szinte nincs infláció az Egyesült Államokban”.

Hozzátette, „a kávé ára kissé magas volt, most hamarosan alacsony lesz”. Arra a kérdésre, hogy további változásokra lehet-e számítani, Trump újságíróknak azt válaszolta:

Nem hiszem, hogy erre szükség lesz. Csak egy kis visszalépést tettünk

– mondta. Az elnök emellett 2000 dolláros juttatást ígért az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiaknak, amelyet a vámbevételekből finanszíroznak, mondván:

A vámok lehetővé teszik, hogy osztalékot fizessünk, ha akarjuk. Most ezt fogjuk megtenni, miközben csökkentjük az adósságot.

A csütörtök éjféltől hatályos intézkedés éles fordulatot jelent Trump korábbi politikájában. A szeptemberi fogyasztói árindexadatok szerint a darált marhahús ára közel 13 százalékkal, a steaké pedig majdnem 17 százalékkal nőtt éves bázison – a legnagyobb mértékben több mint három éve, elődje, Joe Biden idején mért csúcsok óta.

A banán ára körülbelül 7 százalékkal magasabb, a paradicsomé pedig 1 százalékkal; lakossági élelmiszerárak összességében 2,7 százalékkal emelkedtek. A Fehér Ház szerint az enyhítést a kereskedelmi tárgyalások sikerei indokolják, beleértve a keretmegállapodásokat Argentínával, Ecuadorral, Guatemalával és El Salvadorral, amelyek a vámok eltörlését célozzák bizonyos termékekre.

A Fehér Ház közölte: a vámmentesség olyan termékekre vonatkozik, amelyet az Egyesült Államokban nem termesztenek vagy dolgoznak fel, és további kereskedelmi megállapodásokat terveznek az év végéig. Leslie Sarasin, a FMI-Food Industry Association elnöke üdvözölte az intézkedést, mondván:

Ez segíteni fogja a fogyasztókat, akiknek remélhetőleg megfizethetőbbé válik a reggeli kávéja, valamint az amerikai gyártókat, amelyek sok ilyen terméket használnak fel.

Ezzel szemben Chris Swonger, a Distilled Spirits Council elnöke csalódottságának adott hangot amiatt, hogy az EU-ból és Nagy-Britanniából származó szeszes italok kimaradnak az enyhítésekből:

Ez újabb csapás az amerikai vendéglátóiparra a kritikus ünnepi szezon kezdetén; ezek értéknövelt mezőgazdasági termékek, amelyeket nem lehet az Egyesült Államokban előállítani.

