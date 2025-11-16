Autólopást rendezett meg a férj, hogy elkerülje a közös bevásárlást – akár két év börtön is várhat rá

Bizarr házastársi konfliktus került a nyilvánosság elé Oroszországban, miután a krasznojarszki rendőrök kiderítették: egy helyi férfi szándékosan rendezte meg saját autója „eltűnését”, csakhogy elkerülje a közös bevásárlást feleségével – írta a Vice.

Illusztráció Fotó: Andrey Mihaylov / Shutterstock

Az eset még áprilisban történt, amikor az autó tulajdonosa bejelentette, hogy eltűnt a Toyota Corollája az otthona melletti parkolóból. Később a felesége visszaszólt, hogy megtalálták a járművet a város közelében, az Otdyh-szigeten. A helyszínre érkező rendőrök első látásra valódi autólopásra gyanakodtak, hiszen a személygépkocsi gyújtáskapcsolója sérült volt, a karosszérián pedig feszítésnyomokat találtak.

A férj vallomása azonban több ponton is ellentmondásosnak bizonyult, a bizonyítékok pedig nem támasztották alá a verzióját. A nyomozók végül arra jutottak: lopásról szó sem volt.

Az Oddity Central információi szerint a férfi maga buherálta és rongálta meg a Corollát, majd tett hamis bejelentést, abban bízva, hogy így néhány órára kiszabadul a közös program alól, vagyis elkerüli a nap „fénypontját”, a közös bevásárlást.

A trükk azonban gyorsan lelepleződött.

A férfi ellen eljárás indult a büntető törvénykönyv 306-os cikke alapján, amiért akár két év börtönt is kaphat. Jelenleg kiutazási tilalom mellett várja a tárgyalást.

Az esetet csak hónapokkal később, októberben hozták nyilvánosságra. Bár az orosz média az abszurditást emelte ki, a történet lényegében egy hétköznapi konfliktusból nőtt büntetőjogi üggyé. Az autó sértetlenül előkerült, ám a házasság már kevésbé biztos, hogy hasonlóan jól alakul majd.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)