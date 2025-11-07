Egy 43 éves törökszentmiklósi lakos november 5-én délelőtt egy lakattal lezárt, 55 ezer forint értékű kerékpárt lopott el. Néhány nappal korábban a törökszentmiklósi vasútállomás kerékpártárolójában elhelyezett 60 ezer forint értékűre rúgó bringának nem tudott ellenállni – adta hírül a rendőrségi portál.
„Hát ez van, lopok, lopok!” – mondta a férfi, akiről kiderült, hogy lopott
Nem mentegette magát.
A rendőrök adatot gyűjtöttek, kamerafelvételeket elemeztek, és gyorsan előállították a rendőrkapitányságra a tettest, majd lopás miatt kihallgatták.
Nemcsak két bűncselekményt róttak a terhére, ugyanis október 23-án egy lakattal lezárt, 360 ezer forint értékű elektromos kerékpárt lovasított meg, délután pedig egy élelmiszerbolt előtt lelakatolt 40 ezer forintos kétkerekűt vitt magával.
Kihallgatásakor elmondta, át akarta festeni a kerékpárokat, hogy úgy adjon majd tovább rajtuk. Azt is mondta:
Hát ez van, lopok, lopok!
A bűnügyesek őrizetbe vették a férfit, akit azóta a bíróság letartóztatott.
Innen folytatja ma Orbán Viktor és Donald Trump
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Trump–Orbán-találkozó kapcsán posztolt.
Tordai Bence újra Brüsszelhez rohant, hogy kockáztassa a magyar energiabiztonságot
A Paks II-t támadó baloldal az osztrák lobbit szolgálja, Magyarország éppen önellátásra rendezkedik be.
Elkapták a halálos budapesti teremgarázstűz gyanúsítottját, igaz, egyelőre mindent tagad + videó
A tűzben egy nő meghalt és 240 millió forintos kár keletkezett.
Durva baleset történt az M1–M7 közös szakaszán az esti csúcsban
Sávzárásra, torlódásra kell számítani.
