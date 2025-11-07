rendőrkapitányságkamerafelvételkerékpár

„Hát ez van, lopok, lopok!” – mondta a férfi, akiről kiderült, hogy lopott

Nem mentegette magát.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 11. 07. 17:06
a biciklitolvaj elfogása Forrás: Police
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy 43 éves törökszentmiklósi lakos november 5-én délelőtt egy lakattal lezárt, 55 ezer forint értékű kerékpárt lopott el. Néhány nappal korábban a törökszentmiklósi vasútállomás kerékpártárolójában elhelyezett 60 ezer forint értékűre rúgó bringának nem tudott ellenállni – adta hírül a rendőrségi portál.

A rendőrök adatot gyűjtöttek, kamerafelvételeket elemeztek, és gyorsan előállították a rendőrkapitányságra a tettest, majd lopás miatt kihallgatták.

Nemcsak két bűncselekményt róttak a terhére, ugyanis október 23-án egy lakattal lezárt, 360 ezer forint értékű elektromos kerékpárt lovasított meg, délután pedig egy élelmiszerbolt előtt lelakatolt 40 ezer forintos kétkerekűt vitt magával.

Kihallgatásakor elmondta, át akarta festeni a kerékpárokat, hogy úgy adjon majd tovább rajtuk. Azt is mondta:

Hát ez van, lopok, lopok!

A bűnügyesek őrizetbe vették a férfit, akit azóta a bíróság letartóztatott.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ehhez nincs mit hozzáfűzni

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu