Péntek este, éjszaka tovább növekszik dél felől a felhőzet, hajnalra a legtöbb helyen már erősen felhős vagy borult ég valószínű, és reggelig elsősorban a Dunától keletre várható szórványosan eső, zápor – írja előrejelzésében a HungaroMet. Az éjszaka első felében az északi völgyekben átmenetileg még köd is képződhet – fűzték hozzá.
Jön a hétvége, vele együtt fordulat köszönt ránk az időjárásban
Nem fogja élvezni.
Szombaton időszakos felszakadozások mellett erősen felhős vagy borult idő várható. Az ország keleti kétharmadán többfelé valószínű eső, zápor, a nyugati megyékben kisebb az esély csapadékra. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél, de péntek estig Sopron körül még lehet élénk a délkeleti, déli szél. Részletesebben a Magyar Nemzet ebben a cikkben taglalta a hétvégi időjárást.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, csupán a derült északi völgyekben fordulhat elő gyenge fagy. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 10 és 15 fok között várható, de Szabolcs-Szatmár-Bereg keleti részein 16, 17 fok is lehet.
