Jön a hétvége, vele együtt fordulat köszönt ránk az időjárásban

Szombaton időszakos felszakadozások mellett erősen felhős vagy borult idő várható. Az ország keleti kétharmadán többfelé valószínű eső, zápor, a nyugati megyékben kisebb az esély csapadékra. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél, de péntek estig Sopron körül még lehet élénk a délkeleti, déli szél. Részletesebben a Magyar Nemzet ebben a cikkben taglalta a hétvégi időjárást.