Jön a hétvége, vele együtt fordulat köszönt ránk az időjárásban

Nem fogja élvezni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 07. 16:03
illusztráció Fotó: Jászai Csaba
Péntek este, éjszaka tovább növekszik dél felől a felhőzet, hajnalra a legtöbb helyen már erősen felhős vagy borult ég valószínű, és reggelig elsősorban a Dunától keletre várható szórványosan eső, zápor – írja előrejelzésében a HungaroMet. Az éjszaka első felében az északi völgyekben átmenetileg még köd is képződhet – fűzték hozzá. 

Szombaton időszakos felszakadozások mellett erősen felhős vagy borult idő várható. Az ország keleti kétharmadán többfelé valószínű eső, zápor, a nyugati megyékben kisebb az esély csapadékra. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél, de péntek estig Sopron körül még lehet élénk a délkeleti, déli szél. Részletesebben a Magyar Nemzet ebben a cikkben taglalta a hétvégi időjárást. 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, csupán a derült északi völgyekben fordulhat elő gyenge fagy. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 10 és 15 fok között várható, de Szabolcs-Szatmár-Bereg keleti részein 16, 17 fok is lehet.


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
