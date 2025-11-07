Rendőrség: Gyilkosság áldozata lett a 24 éve rejtélyesen eltűnt férfi, megtalálták a földi maradványait is + videó

Az akkor 35 éves ajkai férfi eltűnését 2001 tavaszán jelentette a testvére, az ajkai rendőrök által indított körözési eljárás azonban akkoriban nem vezetett eredményre.

Az ügy 2025-ben újabb fordulatot vett – mutattak rá, kiemelve: november 4-én a célirányos eljárási cselekmények eredményeként több olyan információ került a Veszprém vármegyei rendőrök birtokába, ami emberölés gyanúját vetette fel.