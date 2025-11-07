Kiderült, hogy emberölés áldozata lett egy több mint 24 évvel ezelőtt eltűnt ajkai férfi – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken.
Rendőrség: Gyilkosság áldozata lett a 24 éve rejtélyesen eltűnt férfi, megtalálták a földi maradványait is + videó
Fordulat történt az ügyben.
Az akkor 35 éves ajkai férfi eltűnését 2001 tavaszán jelentette a testvére, az ajkai rendőrök által indított körözési eljárás azonban akkoriban nem vezetett eredményre.
Az ügy 2025-ben újabb fordulatot vett – mutattak rá, kiemelve: november 4-én a célirányos eljárási cselekmények eredményeként több olyan információ került a Veszprém vármegyei rendőrök birtokába, ami emberölés gyanúját vetette fel.
Azt írták: az ügyben egy nőt és egy férfit – az eltűntként keresett korábbi házastársát és annak akkori szeretőjét – hallgatták ki, akik elismerték, hogy a 2001-ben eltűnt férfit előre kitervelten, közösen ölték meg, majd a testét elásták egy Devecser környéki hétvégi ház udvarán.
Beszámoltak arról is, hogy a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársaival közösen végrehajtott kutatásban az elkövetők által megjelölt helyen emberi maradványokat találtak.
A rendőrök az 57 éves nőt és a 67 éves férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat – ismertették.
