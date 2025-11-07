panaszenterovíruslázgyomor

Különösen a gyermekekre veszélyes a szomszédos országban terjedő vírus

Súlyos szövődményekkel is járhat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07.
Coxsackie-vírus Fotó: Kobzev Dmitry Forrás: Shutterstock
Coxsackie-vírus járvány tört ki Ukrajnában, a kijevi régióban. Eddig tizenhárom gyermek fertőződött meg, egyiküket kórházban ápolják. 

A vírus jellegzetes kiütésszerű tünetekkel jár, amelyek a tenyereken, a talpakon és a szájban jelennek meg, és légúti cseppfertőzéssel, szennyezett kézzel, étellel és vízzel terjed. Bár ritkán fordul elő, de akár súlyos szövődményekkel is járhat, védőoltás azonban egyelőre nincs ellene. A jó hír, hogy fertőtlenítőszerek hatására gyorsan elpusztul.

A betegség tünetei között szerepel a láz, a köhögés, gyomor- és bélrendszeri panaszok, torokfájás, fejfájás, izomfájdalom, általános gyengeség és a fentebb említett kiütések, amelyek 7-10 napon belül elmúlnak.

A Coxsackie-vírus az enterovírusok családjába tartozó fertőző kórokozó, először 1948-ban izolálták emberi székletből az Egyesült Államokban talállható Coxsackie településen. A vírust egyébként nem feltétlenül kell elkapni, a megfelelő higiénia, az immunrendszer erősítése segít, hogy ne betegedjünk meg, érdemes például sűrűn kezet mosni, ami egyébként nem tartozik az erősségeink közé. 


A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
