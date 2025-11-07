Különösen a gyermekekre veszélyes a szomszédos országban terjedő vírus

A betegség tünetei között szerepel a láz, a köhögés, gyomor- és bélrendszeri panaszok, torokfájás, fejfájás, izomfájdalom, általános gyengeség és a fentebb említett kiütések, amelyek 7-10 napon belül elmúlnak.

A Coxsackie-vírus az enterovírusok családjába tartozó fertőző kórokozó, először 1948-ban izolálták emberi székletből az Egyesült Államokban talállható Coxsackie településen. A vírust egyébként nem feltétlenül kell elkapni, a megfelelő higiénia, az immunrendszer erősítése segít, hogy ne betegedjünk meg, érdemes például sűrűn kezet mosni, ami egyébként nem tartozik az erősségeink közé.