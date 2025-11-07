Coxsackie-vírus járvány tört ki Ukrajnában, a kijevi régióban. Eddig tizenhárom gyermek fertőződött meg, egyiküket kórházban ápolják.
Különösen a gyermekekre veszélyes a szomszédos országban terjedő vírus
Súlyos szövődményekkel is járhat.
A vírus jellegzetes kiütésszerű tünetekkel jár, amelyek a tenyereken, a talpakon és a szájban jelennek meg, és légúti cseppfertőzéssel, szennyezett kézzel, étellel és vízzel terjed. Bár ritkán fordul elő, de akár súlyos szövődményekkel is járhat, védőoltás azonban egyelőre nincs ellene. A jó hír, hogy fertőtlenítőszerek hatására gyorsan elpusztul.
A betegség tünetei között szerepel a láz, a köhögés, gyomor- és bélrendszeri panaszok, torokfájás, fejfájás, izomfájdalom, általános gyengeség és a fentebb említett kiütések, amelyek 7-10 napon belül elmúlnak.
A Coxsackie-vírus az enterovírusok családjába tartozó fertőző kórokozó, először 1948-ban izolálták emberi székletből az Egyesült Államokban talállható Coxsackie településen. A vírust egyébként nem feltétlenül kell elkapni, a megfelelő higiénia, az immunrendszer erősítése segít, hogy ne betegedjünk meg, érdemes például sűrűn kezet mosni, ami egyébként nem tartozik az erősségeink közé.
Rendőrség: Gyilkosság áldozata lett a 24 éve rejtélyesen eltűnt férfi, megtalálták a földi maradványait is + videó
Fordulat történt az ügyben.
Hont András: Itt mi történik?
Magyar Péter megint kedvenc hobbijával töltötte az idejét, de most hibát követett el.
Megtalálták a kislányt, aki a kutyájával tűnt el Bárról
Kutyája, Mázli nélkül bukkantak rá.
Holttestet találtak egy lakásban Tatabányán
Aggódó szomszédok bejelentésére vonultak ki a rendőrök.
