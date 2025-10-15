Rendkívüli

Orbán Viktornak is volt szerepe a béke megteremtésében + videó

Döbbenet, ami kiderült arról, hogy a férfiak vagy a nők szeretnek-e kevésbé kezet mosni

Szeretik a kiskapukat is, mert sokan nem használnak szappant sem.

2025. 10. 15.
kézmosás
illusztráció Forrás: Pexels
Mindössze hat másodpercet szánnak az emberek átlagban egy kézmosásra, miután elvégezték kisebb-nagyobb dolgukat a vécén – derül ki az MTI infografikájából, amelyet több egyetem kutatásának eredményei alapján készítettek el. Bár a hat másodperc feltűnően kevésnek tűnik, nem ez a dolog legnagyobb tragédiája, inkább az, hogy egyébként ahhoz, hogy a kórokozók elpusztuljanak, több mint kétszer ennyi időre lenne szükség, nagyjából 15-20 másodpercre.

MTI

További érdekesség, hogy étkezés előtt sem ügyelünk a higiéniára, ugyanis az evéshez készülve átlagban az emberek 39 százaléka mos kezet, azonban ez semmi a következő állításhoz képest:

a férfiak tizenöt százaléka, a nők hét százaléka soha nem mos kezet. 

Ráadásul jól látszik, hogy szeretjük a kiskapukat, mert sokan, ha mégis veszik a fáradságot a kéz bevizezésére, arra már nem, hogy szappanozzanak is, egészen pontosan a férfiak 50, míg a nők 78 százaléka mos kezet szappannal, így már nem is olyan meglepő, hogy miért teperte le ősszel az országot a koronavírus és az influenza. 

Nem mintha bárkit is meghatnának ezek a számok, pontosan ezért emberi ürülékkel szennyezett a forgalomban levő papír készpénz 14 százaléka és a bankkártyák tíz százaléka. Ez akár a hepatitis A terjedését is okozhatja. Korábban egyébként a Magyar Nemzet beszámolt már Európa nemzeteinek kézmosási szokásairól, és arról is, hogy nem túl jó, hogy nem vagyunk erősek a kézmosásban, mert ez az egyetlen relatíve egyszerű folyamat, amely segíthet nem megbetegedni, ráadásul a tudósoknak gyorsan új antibiotikumokat kell feltalálni, mert minden hatodik bakteriális megbetegedést olyan baktériumok okoznak, amelyekre már nem hatnak a meglévő gyógyszerek.


