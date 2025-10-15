Mindössze hat másodpercet szánnak az emberek átlagban egy kézmosásra, miután elvégezték kisebb-nagyobb dolgukat a vécén – derül ki az MTI infografikájából, amelyet több egyetem kutatásának eredményei alapján készítettek el. Bár a hat másodperc feltűnően kevésnek tűnik, nem ez a dolog legnagyobb tragédiája, inkább az, hogy egyébként ahhoz, hogy a kórokozók elpusztuljanak, több mint kétszer ennyi időre lenne szükség, nagyjából 15-20 másodpercre.
Döbbenet, ami kiderült arról, hogy a férfiak vagy a nők szeretnek-e kevésbé kezet mosni
Szeretik a kiskapukat is, mert sokan nem használnak szappant sem.
További érdekesség, hogy étkezés előtt sem ügyelünk a higiéniára, ugyanis az evéshez készülve átlagban az emberek 39 százaléka mos kezet, azonban ez semmi a következő állításhoz képest:
a férfiak tizenöt százaléka, a nők hét százaléka soha nem mos kezet.
További Tudomány híreink
Ráadásul jól látszik, hogy szeretjük a kiskapukat, mert sokan, ha mégis veszik a fáradságot a kéz bevizezésére, arra már nem, hogy szappanozzanak is, egészen pontosan a férfiak 50, míg a nők 78 százaléka mos kezet szappannal, így már nem is olyan meglepő, hogy miért teperte le ősszel az országot a koronavírus és az influenza.
További Tudomány híreink
Nem mintha bárkit is meghatnának ezek a számok, pontosan ezért emberi ürülékkel szennyezett a forgalomban levő papír készpénz 14 százaléka és a bankkártyák tíz százaléka. Ez akár a hepatitis A terjedését is okozhatja. Korábban egyébként a Magyar Nemzet beszámolt már Európa nemzeteinek kézmosási szokásairól, és arról is, hogy nem túl jó, hogy nem vagyunk erősek a kézmosásban, mert ez az egyetlen relatíve egyszerű folyamat, amely segíthet nem megbetegedni, ráadásul a tudósoknak gyorsan új antibiotikumokat kell feltalálni, mert minden hatodik bakteriális megbetegedést olyan baktériumok okoznak, amelyekre már nem hatnak a meglévő gyógyszerek.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A firenzei szörny rejtélye – Olaszország legsötétebb bűnügye
Máig nem tudni, hogy ki volt a rettegett és véreskezű gyilkos.
3I/Atlas: újabb furcsaságokat produkál a rejtélyes csillagközi objektum
Nagy mennyiségű cianidos vizet lövell ki magából akkora távolságra a Naptól, ami több mint szokatlan.
Szent Gellért farkast is szelídített – a szent püspök életének kevésbé ismert epizódjai
Szent Gellért egy viharnak köszönheti, hogy Magyarországra érkezett.
Ma véget ért a Windows 10 támogatása: mit tehet a hazai felhasználó?
Leírjuk, mit kell tenni, hogy ingyen megvédjük a gépünket.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A firenzei szörny rejtélye – Olaszország legsötétebb bűnügye
Máig nem tudni, hogy ki volt a rettegett és véreskezű gyilkos.
3I/Atlas: újabb furcsaságokat produkál a rejtélyes csillagközi objektum
Nagy mennyiségű cianidos vizet lövell ki magából akkora távolságra a Naptól, ami több mint szokatlan.
Szent Gellért farkast is szelídített – a szent püspök életének kevésbé ismert epizódjai
Szent Gellért egy viharnak köszönheti, hogy Magyarországra érkezett.
Ma véget ért a Windows 10 támogatása: mit tehet a hazai felhasználó?
Leírjuk, mit kell tenni, hogy ingyen megvédjük a gépünket.