Döbbenet, ami kiderült arról, hogy a férfiak vagy a nők szeretnek-e kevésbé kezet mosni

Nem mintha bárkit is meghatnának ezek a számok, pontosan ezért emberi ürülékkel szennyezett a forgalomban levő papír készpénz 14 százaléka és a bankkártyák tíz százaléka. Ez akár a hepatitis A terjedését is okozhatja. Korábban egyébként a Magyar Nemzet beszámolt már Európa nemzeteinek kézmosási szokásairól, és arról is, hogy nem túl jó, hogy nem vagyunk erősek a kézmosásban, mert ez az egyetlen relatíve egyszerű folyamat, amely segíthet nem megbetegedni, ráadásul a tudósoknak gyorsan új antibiotikumokat kell feltalálni, mert minden hatodik bakteriális megbetegedést olyan baktériumok okoznak, amelyekre már nem hatnak a meglévő gyógyszerek.