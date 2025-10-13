A WHO adatai szerint 2021-ben világszerte 7,7 millió ember halt meg bakteriális fertőzésben. Közülük több mint 1,1 millió haláleset közvetlenül az antibiotikumokkal szembeni rezisztenciának tulajdonítható – mutatott rá a szervezet a tanulmányban.
Új antibiotikumokat kéne feltalálni, nem igazán akarnak elpusztulni a baktériumok
A baktériumok antibiotikumokkal szembeni rezisztenciája világszerte gyorsan növekszik. Már minden hatodik megerősített fertőzést olyan kórokozók okoznak, amelyek rezisztensek az antibiotikumokra – figyelmeztetett hétfőn bemutatott tanulmányában az Egészségügyi Világszervezet (WHO).
A szerzők több mint száz országtól érkezett mintegy 23 millió adatot elemeztek. A legutóbbi adatok 2023-ból származtak.
Az antibiotikum-rezisztencia széles körben elterjedt és veszélyezteti a modern orvostudomány jövőjét
– hangsúlyozta az eredmények birtokában hétfőn Yvan Hutin, a WHO illetékes osztályának igazgatója.
A kutatáshoz nyolc, gyakori – például húgyúti, gyomor-bélrendszeri vagy vérárambeli – fertőzést okozó baktériumot vizsgáltak meg. Kiderült, hogy az E. coli baktériumok több mint 40 százalékánál és a K. pneumoniae baktériumok 55 százalékánál a szokásos antibiotikumok már nem hatnak. Afrikai országokban azonban ez az arány esetenként a 70 százalékot is meghaladhatja. Egyéb antibiotikumok esetleg hatnának, de azok drágábbak, és sok fejlődő országban nem állnak rendelkezésre.
A WHO a különböző baktériumokat többféle antibiotikummal kapcsolatban vizsgálta meg. A kutatás szerint 2018 és 2023 között a rezisztencia több mint 40 százalékuknál nőtt, a baktérium-antibiotikum kombinációtól függően évente 5–15 százalékkal.
Az antibiotikum-rezisztencia miatt a halálozások száma is nő, de ebben nagyok a regionális különbségek. Délkelet-Ázsiában és a Földközi-tenger keleti részén már minden harmadik laboratóriumban igazolt fertőzés rezisztens a vizsgált antibiotikumokkal szemben.
Fertőzéseket vírusok, gombát és paraziták is okozhatnak.
Az antibiotikumok azonban csak a bakteriális fertőzések, például a bakteriális tüdőgyulladás, hólyaggyulladás vagy gennyes sebek kezelésében segítenek.
Hutin hangsúlyozta, hogy a betegek is hozzájárulhatnak a probléma megoldásához, részben azzal, hogy csökkentik a megfertőződés kockázatát, például gyakori kézmosással, fertőtlenítő gél használatával vagy a védőoltások felvételével. Az igazgató hozzátette: másfelől az is fontos, hogy a páciens bízzon az orvosában, és láz esetén ne gondolja azonnal, hogy antibiotikumot kell szednie, hiszen ha a betegségét vírusfertőzés okozta, helyes, hogy nem írnak fel neki antibiotikumot.
Az Egészségügyi Világszervezet a kutatások folytatását, és új antibiotikumok fejlesztését sürgette a tanulmányban.
A tavalyi év után idén is csúcsot döntött a hazai turizmus, ezek állnak a hátterében
A vendégforgalom már szeptember végén elérte az álomhatárt.
Közgazdasági Nobel-emkékdíjat ért a „kreatív rombolás” matematikai modellje
Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért három gazdasági szakember kapta közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat idén.
Újabb horrorpékségre csapott le a hivatal, brutális a látvány, de azóta már újra ki is nyitottak + videó
Mintegy 207 kilogramm élelmiszert vontak ki a forgalomból.
A kormány „szétadóztatja” a polgárokat – újabb tévhit, amit adatokkal cáfolunk
Az európai rangsor alsó harmadában van hazánk.
