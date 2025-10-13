Új antibiotikumokat kéne feltalálni, nem igazán akarnak elpusztulni a baktériumok

A WHO a különböző baktériumokat többféle antibiotikummal kapcsolatban vizsgálta meg. A kutatás szerint 2018 és 2023 között a rezisztencia több mint 40 százalékuknál nőtt, a baktérium-antibiotikum kombinációtól függően évente 5–15 százalékkal.

Az antibiotikum-rezisztencia miatt a halálozások száma is nő, de ebben nagyok a regionális különbségek. Délkelet-Ázsiában és a Földközi-tenger keleti részén már minden harmadik laboratóriumban igazolt fertőzés rezisztens a vizsgált antibiotikumokkal szemben.

Fertőzéseket vírusok, gombát és paraziták is okozhatnak.

Az antibiotikumok azonban csak a bakteriális fertőzések, például a bakteriális tüdőgyulladás, hólyaggyulladás vagy gennyes sebek kezelésében segítenek.

Hutin hangsúlyozta, hogy a betegek is hozzájárulhatnak a probléma megoldásához, részben azzal, hogy csökkentik a megfertőződés kockázatát, például gyakori kézmosással, fertőtlenítő gél használatával vagy a védőoltások felvételével. Az igazgató hozzátette: másfelől az is fontos, hogy a páciens bízzon az orvosában, és láz esetén ne gondolja azonnal, hogy antibiotikumot kell szednie, hiszen ha a betegségét vírusfertőzés okozta, helyes, hogy nem írnak fel neki antibiotikumot.