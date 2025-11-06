Pénteken a pára, köd fokozatosan feloszlik, de a déli tájak fölé alacsony szintű felhőzet érkezik, amely napközben tovább mozdul északnyugat felé, így a Dunántúlon már lesznek tartósabban felhős vidékek is. A napos időt követően estétől már a keleti országrészbe is vastagabb felhők érkeznek, helyenként már eső, zápor is előfordulhat.
Komoly fordulat jön az időjárásban
Pénteken még sokfelé lehet napütés, de aztán beborul az ég, és felhős, esős időre kell készülni a hétvégén. A hőmérséklet csúcsértéke 9-15 fok között valószínű – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
A déli, délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérik élénk, Sopronnál olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 12 és 17 fok között várható, ennél hidegebb a tartósan felhős helyeken lehet.
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként tartósan párás marad a levegő. Délelőtt helyenként, főként a Tiszántúlon és északkeleten, délután már több helyen fordulhat elő eső, zápor. A légmozgás mérsékelt marad. Hajnalban általában 1–7 fok várható, de a kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is lehet, míg kora délután 9–15 fok várható.
Vasárnap nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, a nap második felében azonban már némileg szakadozhat a felhőzet. Akár több helyen, de főleg a nap első felében eshet eső, záporeső. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum 4–10, a csúcsérték 8 és 14 fok között valószínű.
Karácsony felmondta a régi mantrát: év végére leállhat Budapest
Karácsony Gergely ismét a szakadék szélén lévő fővárosról beszélt, miközben elbagatellizálta a budapesti botrányokat és ultimátumot kapott a szakszervezetektől.
A Tisza kiszivárgott listája igazolja, hogy a párt a kanyarban sincs a kisebb településeken
Olyanok adatai is benne lehetnek a világhálóra felkerült táblázatban, akik nem is töltötték le a Tisza Világ telefonos alkalmazást.
Dömötör Csaba: Brüsszel előírja, a Tisza Párt végrehajtja a megszorításokat + videó
A politikus úgy látja, a Tisza programja adóemelést, nyugdíjcsökkentést és a rezsicsökkentés megszüntetését hozná magával.
Könnyen semmivé válhat a családi adókedvezmény és az anyák adómentessége
Adóemelésekről és megszorításokról álmodoznak Magyar Péterék és a főnökeik.
