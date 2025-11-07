Egy felfegyverkezett férfirl érkezett információ a rendőrséghez november 7-én – írja a rendőrségi portál. A jelzést követően a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) értesítette a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységeit, és megkezdték a férfi felkutatását.
Késsel rontott be a budapesti óvodába egy féri, a TEK 58 gyermeket és 13 felnőttet mentett meg
Egy közeli templomba vitték őket.
A rendőrök fél egy körül felismerték a bejelentésben szereplő férfit, aki bement egy XV. kerületi óvoda udvarára. A TEK egységei a BRFK rendőreivel közösen azonnal intézkedtek
az intézményben lévő 58 gyermek és 13 felnőtt kimenekítéséről, akiket egy közeli templomba kísértek át.
Az óvodában tartózkodók közül senki nem sérült meg, a gyerekek egy percig sem voltak veszélyben. A BRFK rendőrei a kimenekítéssel párhuzamosan lezárták a területet. A TEK tárgyalója felvette a kapcsolatot a férfival, folyamatosan tárgyalt vele, melynek hatására a férfi együttműködővé vált, megadta magát, és letette a nála lévő kést.
A 41 éves férfit a műveleti egységek megbilincselték, majd átadták a rendőröknek. Elszámoltatása folyamatban van.
