Késsel rontott be a budapesti óvodába egy féri, a TEK 58 gyermeket és 13 felnőttet mentett meg

Az óvodában tartózkodók közül senki nem sérült meg, a gyerekek egy percig sem voltak veszélyben. A BRFK rendőrei a kimenekítéssel párhuzamosan lezárták a területet. A TEK tárgyalója felvette a kapcsolatot a férfival, folyamatosan tárgyalt vele, melynek hatására a férfi együttműködővé vált, megadta magát, és letette a nála lévő kést.