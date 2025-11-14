Rendkívüli

Iskolákból és óvodákból lopott a konyári véradó, de nem bírt teljesen észrevétlen maradni

Nyitott szemmel és rossz szándékkal figyelte a középületeket.

2025. 11. 14.
Rendszeresen ingázott az ország keleti és északi vármegyéiben egy 54 éves konyári férfi, és kereste fel a véradóhelyeket, miközben nyitott szemmel és rossz szándékkal figyelte a középületeket – írja a rendőrségi portál. 

Éjszakára nyitva felejtett nyílászárókat vagy ismerős épületeket keresett, és talált is. Körútjai során Tereskén, Nógrádon, Őrhalomban óvodákba, Somoskőújfaluban iskolába tört be és lopott el pénz, valamint könnyen szállítható és értékesíthető dolgokat. 

A bűncselekményekkel szerzett közel 700 ezer forintot gyorsan felélte.

A Rétsági Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai széles körben folytatott adatgyűjtés eredményeként október 29-én azonosították és másnap elfogták a bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható 54 éves férfit, akit előállítottak a rendőrkapitányságra. A férfi kihallgatásakor elismerte a bűncselekmények elkövetését.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
