Rendkívüli ülést tart az orvosi kamara, miután meghalt egy kétéves kislány a fogorvosnál

A kislánynak két szuvas foga volt, mélyaltatásban végeztek volna rajta beavatkozást, azonban körülbelül 20 perc után a gyermek szív- és légzésleállást szenvedett. Bár a gyermeket próbálták újraéleszteni, nem jártak sikerrel. Az egészségügyi miniszter, Alexandru Rogobete csütörtök este közölte, két vizsgálat indult a kislány halála miatt.

A vizsgálatokat az Állami Egészségügyi Felügyelet és a Fogorvosi Kamara végzi, hogy megállapítsák, betartották-e az orvosi protokollt, a megfelelő szakmai magatartást és eljárást, illetve fennáll-e a műhiba gyanúja. A gyermek édesapja is megszólalt időközben, ő azt mondta, hogy a gyermek orvosi vizsgálatai a májértékek 6–7-szeres eltérését mutatták a normálishoz képest. A szülők kérték, hogy ütemezzék át a műtétet, de azt az orvos elutasította.