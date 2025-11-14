Rendkívüli

Rendkívüli ülést tart az orvosi kamara, miután meghalt egy kétéves kislány a fogorvosnál

Megölték őt – mondta az édesapja.

2025. 11. 14.
Rendkívüli ülést tart az orvosi kamara, miután egy kétéves kislány csütörtök este meghalt Bukarest 3. kerületében egy fogorvosi rendelőben – írja a Maszol

A kislánynak két szuvas foga volt, mélyaltatásban végeztek volna rajta beavatkozást, azonban körülbelül 20 perc után a gyermek szív- és légzésleállást szenvedett. Bár a gyermeket próbálták újraéleszteni, nem jártak sikerrel. Az egészségügyi miniszter, Alexandru Rogobete csütörtök este közölte, két vizsgálat indult a kislány halála miatt.

A vizsgálatokat az Állami Egészségügyi Felügyelet és a Fogorvosi Kamara végzi, hogy megállapítsák, betartották-e az orvosi protokollt, a megfelelő szakmai magatartást és eljárást, illetve fennáll-e a műhiba gyanúja. A gyermek édesapja is megszólalt időközben, ő azt mondta, hogy a gyermek orvosi vizsgálatai a májértékek 6–7-szeres eltérését mutatták a normálishoz képest. A szülők kérték, hogy ütemezzék át a műtétet, de azt az orvos elutasította.

Megölték őt

– mondta a férfi könnyek között. A klinika képviselői arról tájékoztattak, hogy a gyermek korábban már átesett egy hasonló eljáráson, még január 27-én, és az az eljárás „komplikációk nélkül és teljes felépüléssel zárult”.

 

