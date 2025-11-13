Egy pécsi férfi megoldotta, hogy a nem visszaváltható üvegeket is visszavegye az automata, és még varázslat sem kellett hozzá

A vádirat szerint a férfi július elején elhatározta, hogy nem visszaváltható üvegekre olyan hamis vonalkódot tartalmazó címkét ragaszt, hogy az üvegeket az automatánál be tudja váltani, majd a nyugtával a betéti díjat jogosulatlanul felveszi. Ennek érdekében egy vonalkódkészítő program segítségével hamis vonalkódokat szerkesztett, majd azokat kinyomtatva ráragasztotta vissza nem váltható üvegekre.