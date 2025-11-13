vonalkódPécsi Járási Ügyészségbűntettebetétdíj

Egy pécsi férfi megoldotta, hogy a nem visszaváltható üvegeket is visszavegye az automata, és még varázslat sem kellett hozzá

Ön azért ne csinálja utána.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 11. 13. 18:28
az üvegek Forrás: Magyaroroszág Ügyészsége
Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen a Pécsi Járási Ügyészség, aki vissza nem váltható üvegeken hamis vonalkódot elhelyezve jogosulatlanul akart betétdíjhoz jutni – adta hírül az ügyészség.

A vádirat szerint a férfi július elején elhatározta, hogy nem visszaváltható üvegekre olyan hamis vonalkódot tartalmazó címkét ragaszt, hogy az üvegeket az automatánál be tudja váltani, majd a nyugtával a betéti díjat jogosulatlanul felveszi. Ennek érdekében egy vonalkódkészítő program segítségével hamis vonalkódokat szerkesztett, majd azokat kinyomtatva ráragasztotta vissza nem váltható üvegekre.

Ezt követően a férfi július közepén Pécsen egy áruházban elhelyezett üvegvisszaváltó automatába dobta az üvegeket, amikért utalványt is kapott. Az áruház alkalmazottai azonban a férfit tetten érték, így kár nem keletkezett. Az elkövető cselekménye az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettének a megállapítására alkalmas – írták. 

 

