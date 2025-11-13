Egy 22 éves fiatalembert hallgattak ki gyanúsítottként a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói. A rendőrök kezdeményezik letartóztatását – írja a rendőrségi portál. Korábban egyébként a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy meggyilkoltak egy húsz év körüli nőt Szolnokon.
Videón mutatjuk a fiatalembert, akit őrizetbe vettek a rendőrök a fiatal szolnoki lány meggyilkolása miatt
Beismerő vallomást is tett.
Egy szolnoki lakásban holtan találtak egy nőt november 13-án hajnalban. A megalapozott gyanú szerint az elhunyt fiatal nővel szóváltást követően volt élettársa végzett. A helyszínről állították elő a 22 éves férfit, majd a nyomozók emberölés bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett.
A nyomozó hatóság a gyanúsítottat őrizetbe vette, és kezdeményezik letartóztatását.
