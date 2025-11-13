Videón mutatjuk a fiatalembert, akit őrizetbe vettek a rendőrök a fiatal szolnoki lány meggyilkolása miatt

Egy szolnoki lakásban holtan találtak egy nőt november 13-án hajnalban. A megalapozott gyanú szerint az elhunyt fiatal nővel szóváltást követően volt élettársa végzett. A helyszínről állították elő a 22 éves férfit, majd a nyomozók emberölés bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett.

A nyomozó hatóság a gyanúsítottat őrizetbe vette, és kezdeményezik letartóztatását.