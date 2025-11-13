Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

fiatalemberbűntettrendőrségiélettársak

Videón mutatjuk a fiatalembert, akit őrizetbe vettek a rendőrök a fiatal szolnoki lány meggyilkolása miatt

Beismerő vallomást is tett.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 11. 13. 16:16
rendőrök a panelház előtt, amelyben meggyilkoltak egy húsz év körüli nőt Szolnokon Fotó: Mészáros János Forrás: Szoljon
Egy 22 éves fiatalembert hallgattak ki gyanúsítottként a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói. A rendőrök kezdeményezik letartóztatását – írja a rendőrségi portál. Korábban egyébként a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy meggyilkoltak egy húsz év körüli nőt Szolnokon. 

Egy szolnoki lakásban holtan találtak egy nőt november 13-án hajnalban. A megalapozott gyanú szerint az elhunyt fiatal nővel szóváltást követően volt élettársa végzett. A helyszínről állították elő a 22 éves férfit, majd a nyomozók emberölés bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett.  

A nyomozó hatóság a gyanúsítottat őrizetbe vette, és kezdeményezik letartóztatását.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
