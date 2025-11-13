Meggyilkoltak egy fiatal nőt a szolnoki lakótelepen + fotó

Holtan találtak egy fiatal nőt a szolnoki otthonában – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A bejelentés, hogy holtan találtak egy nőt egy szolnoki lakásban, csütörtök hajnalban érkezett a rendőrségre.
A Szoljon információi szerint a gyilkosság egy szolnoki lakótelep egyik társasházában történt a Hild Viktor utcában szerda éjszaka.
Az áldozat egy húsz év körüli nő lehetett, aki albérlőként élt a házban.
A rendőrség jelenleg is a helyszínen van.
