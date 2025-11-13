Meggyilkoltak egy fiatal nőt a szolnoki lakótelepen + fotó

Holtan találtak egy fiatal nőt a szolnoki otthonában – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A helyszín (Fotó: Szoljon/Mészáros János)

A bejelentés, hogy holtan találtak egy nőt egy szolnoki lakásban, csütörtök hajnalban érkezett a rendőrségre.

A Szoljon információi szerint a gyilkosság egy szolnoki lakótelep egyik társasházában történt a Hild Viktor utcában szerda éjszaka.

Az áldozat egy húsz év körüli nő lehetett, aki albérlőként élt a házban.

A rendőrség jelenleg is a helyszínen van.

A Szoljon cikkében ide kattintva további felvételeket is talál a helyszínről.