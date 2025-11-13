Kamion szenvedett balesetet az M7-esen, nagy a dugó a fővárosnál

Szalagkorlátnak ütközött egy kamion az M7-es autópályán, Budapest felé, Érd térségében – hívta fel a figyelmet az Útinform. A 19-es kilométernél a sérült jármű a belső sávot foglalja el.

Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok

az M1-es autópályán a főváros felé Herceghalom és Biatorbágy között,

az M2-es autóúton Budapest irányába Vác térségében,

az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-s autóúti csomóponttól befelé,

a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,

a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között,

a 31-es főúton Mendétől,

az 51-es és

az 510-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, valamint

a Csepel-sziget útjain.

Az M51-es és az M5-ös autópálya csomópontjában pedig aszfaltozás kezdődik. A munkák miatt az M51 autóút felől érkezők nem tudnak majd az M5-ös autópályára Budapest felé felhajtani, illetve az M5-ről Szeged felől érkezők sem tudnak az M51-es autóútra lehajtani. Kerülni az M0–M5 útvonalon lehet, erre táblák hívják fel a figyelmet.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között, az 56-os kilométertől az M0-sig terelésben kell autózni. A külső sávban a csomópontoknál lelassulhat a haladás, de az átterelt belső sávban jó tempóban lehet közlekedni.

Az M1-es autópályán, Hegyeshalom és Győr között aszfaltoznak a 143-as és a 135-ös kilométer közötti szakaszon. A munkához kapcsolódóan a 142-es Lébény csomópont Budapest felé vezető oldalán a le- és a felhajtó ágat is lezárták. A felhajtásnál a Mosonmagyaróvár, a lehajtásnál az M85-ös csomópont felé kell kerülni.