Kamion szenvedett balesetet az M7-esen, nagy a dugó a fővárosnál

Hatalmas a forgalom a Budapest környéki utakon, az M7-esen egy kamionos baleset is akadályozza a forgalmat. Országszerte több helyen felújítási munkák is zajlanak, amelyeket szintén érdemes figyelembe venni, mielőtt kocsiba ülünk.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 7:00
Szalagkorlátnak ütközött egy kamion az M7-es autópályán, Budapest felé, Érd térségében – hívta fel a figyelmet az Útinform. A 19-es kilométernél a sérült jármű a belső sávot foglalja el.

Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok

  • az M1-es autópályán a főváros felé Herceghalom és Biatorbágy között,
  • az M2-es autóúton Budapest irányába Vác térségében,
  • az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-s autóúti csomóponttól befelé,
  • a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,
  • a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között,
  • a 31-es főúton Mendétől,
  • az 51-es és
  • az 510-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, valamint
  • a Csepel-sziget útjain.

Az M51-es és az M5-ös autópálya csomópontjában pedig aszfaltozás kezdődik. A munkák miatt az M51 autóút felől érkezők nem tudnak majd az M5-ös autópályára Budapest felé felhajtani, illetve az M5-ről Szeged felől érkezők sem tudnak az M51-es autóútra lehajtani. Kerülni az M0–M5 útvonalon lehet, erre táblák hívják fel a figyelmet.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között, az 56-os kilométertől az M0-sig terelésben kell autózni. A külső sávban a csomópontoknál lelassulhat a haladás, de az átterelt belső sávban jó tempóban lehet közlekedni.

Az M1-es autópályán, Hegyeshalom és Győr között aszfaltoznak a 143-as és a 135-ös kilométer közötti szakaszon. A munkához kapcsolódóan a 142-es Lébény csomópont Budapest felé vezető oldalán a le- és a felhajtó ágat is lezárták. A felhajtásnál a Mosonmagyaróvár, a lehajtásnál az M85-ös csomópont felé kell kerülni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


