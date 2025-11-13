időjárásködidőjárás előrejelzés

Kilenc vármegyére adtak ki figyelmeztetést + videó

Borús, ködös idő várható szinte az ország teljes területén. Csak napközben javulnak a látási viszonyok. Csak a délnyugati határ közelében és a hegyvidéki tájakon szakadozhat fel a rétegfelhőzet.

2025. 11. 13. 6:32
Az ország csaknem teljes területén tartósan borult, párás, ködös idő várható, napközben némileg javulhatnak a látási viszonyok – hívta fel a figyelmet a HungaroMet.

Kilenc vármegyére adta ki első fokú figyelmeztetést a sűrű köd miatt (Forrás: HungaroMet)
Előrejelzésük szerint kisebb körzetekben – a délnyugati határ közelében és a hegyvidéki tájakon – szakadozhat a rétegfelhőzet, kisüthet a nap, legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő.

A légmozgás gyenge lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 9 fok között alakul,

a napos körzetekben viszont 10 fok feletti maximumok is lehetnek. Késő este 3, 8 fok várható.

A meteorológiai szolgálat kilenc vármegyére elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a sűrű, tartós köd miatt.

 

Milyen idő lesz hétvégén?

Pénteken az élénkülő délnyugati, déli szél hatására dél felől csökken a felhőzet, és szűnik a köd is. Az északi tájakon tartósan ködfelhős maradhat az idő. Északon 6 fok, délen 16 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szombaton folytatódik az erősen felhős, borult, párás idő. Eleinte délen lehet napsütés, majd ott is beborul az ég. Szitálás előfordulhat. Délen akár 17-18 fok is lehet, míg északon csak 5-10 fok várható.

Vasárnap erősen felhős időre van kilátás, délutántól szórványosan valószínű eső, záporeső. A hőmérséklet 12-13 fok körül tetőzik.

Hétfőn borult idő ígérkezik, sokfelé esővel, záporesővel. A szél megerősödik. Egyelőre marad a 12 fok körüli maximum – írja a Köpönyeg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


