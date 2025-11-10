havazásfehér karácsony

Szívdobogtató előrejelzés: végre fehér karácsonyunk lehet, havazást ígérnek Budapestre

Biztató előrejelzést adott az AccuWeather meteorológiai szolgálat, idén végre fehér karácsonyunk lehet – vette észre a Ripost. A nemzetközi modellek szerint a gyengülő La Nina-jelenség és a változó sarki örvény hatására nőhet az esély a hidegebb és csapadékosabb periódusokra, különösen december második felében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 17:02
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az egyik legismertebb meteorológiai portálnak, az AccuWeathernek szívdobogtató a decemberi előrejelzése: december 24-re hószállingózást, december 25-re kevés havat, míg december 26-ra hózáporokat jósol Budapestre – hívta fel a figyelmet a Ripost. A Bama szerint pedig a 2025–2026-os téli időjárás előrejelzés Közép-Európában – így Magyarországon is – izgalmasnak ígérkezik. 

Fehér karácsony: szenteste és karácsony első meg második napján is havazhat (Forrás: Accuweather.com/Ripost)
Fehér karácsony: szenteste és karácsony első meg második napján is havazhat (Forrás: Accuweather.com/Ripost)

A nemzetközi modellek szerint a gyengülő La Nina-jelenség és a változó sarki örvény (Polar Vortex) hatására nőhet az esély a hidegebb és csapadékosabb periódusokra, különösen december második felében. Ez azt jelenti, hogy a karácsonyi időjárás idén a megszokottnál téliesebb lehet.

71 százalék esélyt látnak arra, hogy kibontakozzon a La Nina térségünkben is

– emelték ki.

A Snow-Forecast.com elemzése alapján Közép-Európában a szezon elején mérsékelt hideg és vegyes csapadék várható, de január felé közeledve egyre gyakoribbak lehetnek a sarkvidéki eredetű hideg betörések. A kontinens keleti és középső részén – beleértve a Kárpát-medencét – a hőmérséklet az átlag alá süllyedhet, ami kedvez a hó megmaradásának is. Hogy miért is ígéretes ez a karácsonyi időjárás szempontjából, arról bővebben a Bama hasábjain olvashat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLengyelország

Lengyelország hasít?

Bayer Zsolt avatarja

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu