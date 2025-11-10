Szívdobogtató előrejelzés: végre fehér karácsonyunk lehet, havazást ígérnek Budapestre

Az egyik legismertebb meteorológiai portálnak, az AccuWeathernek szívdobogtató a decemberi előrejelzése: december 24-re hószállingózást, december 25-re kevés havat, míg december 26-ra hózáporokat jósol Budapestre – hívta fel a figyelmet a Ripost. A Bama szerint pedig a 2025–2026-os téli időjárás előrejelzés Közép-Európában – így Magyarországon is – izgalmasnak ígérkezik.

Fehér karácsony: szenteste és karácsony első meg második napján is havazhat (Forrás: Accuweather.com/Ripost)

A nemzetközi modellek szerint a gyengülő La Nina-jelenség és a változó sarki örvény (Polar Vortex) hatására nőhet az esély a hidegebb és csapadékosabb periódusokra, különösen december második felében. Ez azt jelenti, hogy a karácsonyi időjárás idén a megszokottnál téliesebb lehet.

71 százalék esélyt látnak arra, hogy kibontakozzon a La Nina térségünkben is

– emelték ki.

A Snow-Forecast.com elemzése alapján Közép-Európában a szezon elején mérsékelt hideg és vegyes csapadék várható, de január felé közeledve egyre gyakoribbak lehetnek a sarkvidéki eredetű hideg betörések. A kontinens keleti és középső részén – beleértve a Kárpát-medencét – a hőmérséklet az átlag alá süllyedhet, ami kedvez a hó megmaradásának is. Hogy miért is ígéretes ez a karácsonyi időjárás szempontjából, arról bővebben a Bama hasábjain olvashat.