Havazott Kékestetőn + fotók

Megérkezett az első hó a Mátrába. Egy helyi oldal és a vármegyei hírportál felvételeket is megosztott a kékestetői havazásról.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 14:51
Rövid, de intenzív hózápor volt ma délelőtt Kékestetőn – számolt be a Metfigyelő egy mátrai oldal alapján.

A hópelyhek hirtelen jelentek meg az őszi lombkoronák fölött, miközben a fenyőfák ágai alatt sétálók csodálattal figyelték a tájat. A havazás rövid ideig tartott, sokak számára mégis különleges pillanat volt látni, ahogy október végén a színes levelekre hullik a hó – írja a Nool.

 

Milyen idő várható?

Az előrejelzés szerint szombaton nyugat felől felhőtömbök érkeznek, amelyek időszakosan zavarhatják a napsütést, majd kora délutántól már egyre jobban befelhősödik az ég. Napközben kevés helyen eshet, estétől viszont, nagyobb eséllyel a déli országrészben, megnövekszik a csapadék esélye, zivatar is lehet.

Esett a hó Kékestetőn (Fotó: Nool/Demecs Norbi Túrái)

A nagy területen erős nyugati, északnyugati szél tovább veszít erejéből, szombaton a délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik.

Esik a hó a Mátrában (Fotó: Nool/Demecs Norbi Túrái)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 13 és 18 fok között alakul,

az Északi-középhegység térségében lehet egy-két fokkal hűvösebb

az időjárás.


Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

